HKRN 5000 Vaccancies Recruitment 2025 : हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने जारी की अपनी 5000 पदों पर भर्ती

HKRN 5000 Vaccancies Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना विदेश में काम करने का है और आप चाहते हो एक शुरक्षित नौकरी जिससे आपका भविष्ये उज्वल हो सके तो ये ख़ास भर्ती जो HKRN द्वारा पुरे 5000 पदों पर जारी की है। तो आप इस भर्ती का मानदंड देख आज ही इसमें आवेदन कर सकते है इस भर्ती की अंतिम तिथि 30 सितम्बर बताई जारी है तो आप इनकी आधिकारिक(hkrnl.itiharyana.gov.in ) वेबसाइट पर जाकर पुरे विस्तार से इस भर्ती के बारे में जान सकते हो।
HKRN Recruitment 2025 अवलोकन
- भर्ती संगठन: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN)
- पद का नाम: हरियाणा सरकार के विभागों के अंतर्गत विभिन्न पद
- विज्ञापन संख्या: HKRN भर्ती 2025
- कुल रिक्तियाँ: 5000
- पद श्रेणी: HKRN रिक्तियाँ 2025
- आधिकारिक वेबसाइट: hkrnl.itiharyana.gov.in
HKRN Recruitment 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन प्रारंभ तिथि 12 अगस्त 2025
- आवेदन अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025
आवेदन शुल्क
- सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन सेवाएँ, रु. 236/- (पहली बार पंजीकरण शुल्क)
- भुगतान का तरीका: ऑनलाइन
चयन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे, इनसे प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- पारिवारिक आय स्थिति: अंक 40
- उम्मीदवार की आयु: अंक 10
- अतिरिक्त कौशल और योग्यता: अंक 05
- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता : अंक 05
- HSSC सीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार: अंक 10
- तैनाती में आसानी :अंक 10
- कुल अंक 80
HKRN विदेशी नौकरियां
- पद का नाम रिक्ति
- गृह आधारित देखभालकर्ता : 5000
आयु सीमा
18-42 (आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक)