Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस, डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत

आईएएस अधिकारी पत्नी ने चंडीगढ़ सेक्टर-11 थाने में दी शिकायत

Haryana IG Y Puran Kumar Suicide Case, (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में नया मोड आ गया है। पूरन कुमार की पत्नी ने गत दिवस हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। उन्होंने डीजीपी और एसपी पर पति का उत्पीड़न करने, जातिगत भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

आपको बता दें कि हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले वाई पूरन कुमार ने 8 पेज का सुसाइड पत्नी को भेजा था। वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी है। वह सीएम के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी। पति के सुसाइड करने के बाद वह 8 अक्टूबर को जापान से लौटी।

डीजीपी और एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग

जब वह जापान दौरे से घर पहुंचीं तो उन्हें अपने पति का 8 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए डीजीपी व दूसरे अफसरों की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न का जिक्र किया था। इस सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम हैं। आईएएस अफसर ने दावा किया कि उन्हें अलमारी और लैपटॉप से भी अपने पति के सुसाइड नोट की कॉपी मिली, जो उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है।

अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें तुरंत अरेस्ट करने का आग्रह किया है।

पति के खिलाफ झूठा केस किया गया दर्ज

अमनीत पी. कुमार ने चार पेज की शिकायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया पर उनके पति का उत्पीड़न करने, जातिगत भेदभाव और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत से पहले डीजीपी के कहने पर रोहतक एसपी ने उनके खिलाफ रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में झूठा मामला (एफआईआर-नंबर 0319/2025) दर्ज किया, जो एक सोची-समझी साजिश थी। इसी वजह से उनके पति ने अत्यधिक निराशा में आत्महत्या कर ली।

पोस्टमॉर्टम रुकवाया, आज बेटी के अमेरिका से लौटने पर हो सकता है पोस्टमार्टम

इससे पहले, बुधवार दिन में पूरन कुमार का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया। उनकी पत्नी और हरियाणा की सीनियर आईएएस अफसर अमनीत पी. कुमार ने इसकी सहमति नहीं दी। गुरुवार यानी की आज पूरन कुमार की बड़ी बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद पोस्टमॉर्टम हो सकता है। फिलहाल बॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट अस्पताल की मॉच्युर्री में रखी गई है।

चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी सहित कई बड़े अधिकारियों ने की थी अमनीत पी. कुमार से मुलाकात

पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार बुधवार सुबह ही जापान से चंडीगढ़ पहुंचीं। चंडीगढ़ लौटने के बाद वह सबसे पहले सेक्टर-24 स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचीं। यहां हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी समेत कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उनसे मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान अमनीत काफी एग्रेसिव नजर आईं।

उन्होंने कहा कि उनके पति ने सुसाइड नोट में जिनके नाम लिखे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगी। सीनियर अफसरों से मुलाकात के बाद अमनीत सेक्टर-11 स्थित उस कोठी में पहुंचीं जहां पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। वह काफी देर बेसमेंट में रहीं। इसके बाद अमनीत ने अस्पताल जाकर पति के दर्शन किए।

चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान किया जब्त

वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि सेक्टर-11 थाने में एसएचओ को अमनीत पी. कुमार की शिकायत मिल गई है। इस पर आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी है। पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ सेहत विभाग से मेडिकल बोर्ड बनाने का अनुरोध किया गया है जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हों।

चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि सेक्टर-11 की 116 नंबर कोठी के एक कमरे, जिसे कल सील किया गया था, उसकी सीएफएसएल टीम ने जांच की है। वहां से वसीयत की एक और कॉपी के साथ फाइनल नोट मिला। इस दौरान घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया।