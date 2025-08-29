Haryana Health Minister Aarti Rao: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सेरोगेसी से बनीं सिंगल मदर

3 माह का हुआ बेटा, नाम रखा जयवीर सिंह

Haryana Health Minister Aarti Rao, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा की स्वाथ्य मंत्री आरती राव सेरोसेगी से सिंगर मदर बन गई है। उनका बेटा 3 माह का हो चुका है, जिसका नाम जयवीर सिंह रखा गया है। परिवार के एक करीबी व्यक्ति द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। बच्चे को लालन-पालन मंत्री आवास पर हो रहा है। गौरतलब है कि आरती राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है। आरती राव अटेली हलके से विधायक है।

इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभाल रही है। राव इंद्रजीत के पास 2 बेटियां हैं। आरती राव और भारती राव हैं। भारती राव जो 2 बेटों की मां हैं। भारती राव राजनीति व सुर्खियों से दूर रहती हैं। बड़ी बेटी आरती राव ही पिता की सियासी विरासत को संभाल रही हैं।

नेशनल लेवल की निशानेबाज रह चुकी आरती

आरती राव का जन्म 3 जुलाई 1979 को हुआ था। आरती शुरू से ही पिता राव इंद्रजीत के ज्यादा करीब रही हैं। बताया जाता है कि पिता से प्रेरित होकर ही निशानेबाज बनीं। बाद में पिता की अंगुली पकड़कर राजनीति में आईंं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वह राष्ट्रीय स्तर की शूटर रही हैं। वह 15 बार राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन रहीं।

विरासत में मिली राजनीति, दादा रह चुके हरियाणा के सीएम

आरती राव को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा राव बीरेंद्र सिंह मार्च 1967 में हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। हालांकि वह 7 महीने ही इस पद पर रहे। राव बीरेंद्र की सियासी बिरासत को उनके बेटे राव इंद्रजीत ने संभाला। इंद्रजीत के भाई भी राजनीति में उतरे, लेकिन ज्यादा सफल नहीं रहे। अब राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव जीतते ही नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं।

कोर्ट से लेनी पड़ी अनुमति

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सेरोगेसी सिंगल मदर बनने के लिए पहले कोर्ट से अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। क्यों कि भारत में सेरोगेसी से सिंगल मदर बनना कानूनन आसान नहीं है। पहले तो कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता था।

साल 2023 में कुछ कानूनी संशोधन किए गए। जिसके तहत विधवा या तलाकशुदा महिला को कुछ मामलों में अनुमति दी गई है। लेकिन उन्हें भी मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र लेना होता है, कि वह सेरोगेसी के लिए जरूरी कारण रखती है। बताया जा रहा है कि आरती राव ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की हैं।

