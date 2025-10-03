Haryana Apprentice Recruitment 2025 : हरियाणा ने निकाली अपने अप्रेंटिस की अनेक पदों पर भर्ती,आज ही करे आवेदन

Haryana Apprenticeship Scheme is recruiting for multiple positions; apply today.
Haryana Apprenticeship Recruitment 2025

Haryana Apprentice Recruitment 2025 : अगर अपने भी की है आईटीआई और तलाश में हो अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आपको बता दे की हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए हरियाणा सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगमों और कार्यालयों के तहत विभिन्न विभागों में अप्रेंटिसशिप के अवसरों के लिए नवीनतम भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार हरियाणा अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए itiharyana.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा अप्रेंटिस भर्ती 2025 से संबंधित श्रेणी-वार रिक्तियों और अन्य सभी विवरण नीचे दिए गए हैं।

कुल उपलब्ध पद: 20000+

आयु सीमा

  • इस पद के लिए आयु सीमा 01/01/2025 को 15-29 वर्ष है।
  • आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।
  • आयु सीमा की गणना की तारीख अधिसूचना के अनुसार होगी।

योग्यता

10वीं + आईटीआई पास

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/EWS/OBC उम्मीदवारों के लिए 00/- रुपये
  • SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए 00/- रुपये शुल्क होगा।
  • शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

चयन प्रक्रिया

  • मेरिट।
  • दस्तावेज़ सत्यापन।
  • मेडिकल टेस्ट।

वेतनमान: नियमों के अनुसार।

कैसे करें आवेदन

  • हरियाणा अप्रेंटिस वैकेंसी नोटिफिकेशन 2025 से अपनी योग्यता जांचें।
  • नीचे दिए गए ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें या वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं।
  • एप्लिकेशन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • अप्रेंटिसशिप के लिए पसंदीदा ट्रेड और डिपार्टमेंट चुनें।
  • 17 अक्टूबर, 2025 से पहले एप्लीकेशन सबमिट करें।
  • भविष्य के लिए एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास रखें।

हरियाणा अप्रेंटिस भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • शुरुआती तारीख: 01-10-2025
  • आखिरी तारीख: 17-10-2025

