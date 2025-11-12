Haryana Government (आज समाज): पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च-2025 के बजट में की गई घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुपालकों तक हर योजना का लाभ पहुँचना चाहिए।

ब्याज-मुक्त ऋण देने जैसे कदमों पर चर्चा हुई

बैठक में बकरी और भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना, बीपीएल परिवारों को उच्च नस्लें नि:शुल्क उपलब्ध कराने, भेड़-बकरी बीमा योजना को अगले वर्ष से पूरी तरह नि:शुल्क करने और महिलाओं को डेयरी खोलने के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज-मुक्त ऋण देने जैसे कदमों पर चर्चा हुई। राणा ने कहा कि बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसके उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। उन्होंने गौशालाओं की सुविधाओं में सुधार व पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए

राज्य सरकार ने मंडियों में बिजली, पानी, शौचालय जैसी सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान अब तक किसानों के बैंक खातों में ₹14,336.92 करोड़ रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की जा चुकी है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित हुआ है। अब तक राज्य की मंडियों से 61.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत 2.99 लाख किसानों से की गई है।

