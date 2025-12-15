Shatrujeet Kapoor: हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से किया रिलीव

आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में नाम आने के बाद सरकार ने शत्रुजीत कपूर को भेजा था 2 महीने की छुट्टी पर

Shatrujeet Kapoor, (आज समाज), नई दिल्ली: आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में नाम आने के बाद से छुट्टी पर चल रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हरियाणा सरकार ने पद से रिलीव कर दिया है। शत्रुजीत कपूर के पास अब केवल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉपोर्रेशन के चेयरमैन का चार्ज रहेगा। वहीं सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को अगले आदेश तक हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया था।

पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर समेत कई अधिकारियों पर लगा थे प्रताड़ित करने के आरोप

पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद सरकार ने शत्रुजीत कपूर को 14 अक्टूबर से 2 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। 13 दिसंबर यानी कल उनकी 2 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई थी।

संघ लोक सेवा आयोग ने इस कारण वापस भेजा पैनल

हरियाणा सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जल्दी में है, क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार द्वारा भेजे गए 5 अधिकारियों के पैनल को संघ लोक सेवा आयोग ने इस आधार पर लौटा दिया था कि शत्रुजीत कपूर का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है और वे पद पर बने हुए हैं। इसलिए, नई नियुक्ति से पहले उन्हें पद से मुक्त किया जाना आवश्यक था। उम्मीद है कि संघ लोक सेवा आयोग 25 दिसंबर तक बैठक करके राज्य सरकार को तीन नामों की सूची भेजेगा।

डीजीपी की दौड़ में ये अधिकारी

फिलहाल पद की दौड़ में अजय सिंघल, आलोक मित्तल और एएस चावला के नाम चर्चा में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मित्तल और सिंघल के बीच माना जा रहा है।