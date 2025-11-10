Award Application Portal : हरियाणा सरकार ने शुरू किया पुरस्कार आवेदन पोर्टल, ये आवेदन की अंतिम तिथि

Aaj Samaaj (आज समाज) : सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संस्थाओं को सम्मानित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, समान अवसरों की उपलब्धता और उनके हित में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर 20 नवम्बर तक अपलोड करें अपनी उपलब्धियां

पुरस्कारों की राशि 15,000 से 50,000 तक निर्धारित

पानीपत जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, स्वयं रोजगार प्राप्त दिव्यांग व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी/निजी क्षेत्र), सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ संस्था, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने वाले उत्कृष्ट कार्यकर्ता, तथा सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग व्यक्ति और किशोर/किशोरी जैसी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों की राशि 15,000 से 50,000 तक निर्धारित की गई है, साथ ही प्रशस्ति पत्र, मेडल और मानपत्र भी दिए जाएंगे।

20 नवम्बर 2025 तक रात्रि 11:59 बजे तक कर सकते हैं अपलोड

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपनी उपलब्धियों और प्रमाण पत्रों सहित पूर्ण विवरण ऑनलाइन पोर्टल एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पर 20 नवम्बर 2025 तक रात्रि 11:59 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक अपने आवेदन संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन/नोटिफिकेशनस-आर्डर पर उपलब्ध हैं।

ज्यूरी समिति का निर्णय अंतिम होगा

विभाग द्वारा गठित ज्यूरी समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, सम्मानजनक जीवन प्रदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित कर अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है।

