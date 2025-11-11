Haryana Cashless Health Service Scheme: कैशलेस इलाज योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में हरियाणा सरकार

आपातकाल कैदियों के परिवारों को मिलेगा लाभ, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Haryana Cashless Health Service Scheme, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार कैशलेस इलाज योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत आपातकाल के कैदियों के परिवारों और अन्य श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के निदेशक को एक आधिकारिक पत्र भेज है। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि वे सीसीएचएफ योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर में अनुमोदन प्रदान करें और आवश्यक परिवर्तन करें।

आपको बता दें कि दो साल पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

5 लाख तक कैशलेस इलाज का प्रस्ताव

योजना में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों, द्वितीय विश्व युद्ध के कैदियों और हिंदी आंदोलन के परिवारों को 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है।

सामान्य वार्ड में इलाज के हकदार होंगे पात्र

हरियाणा सरकार ने इन श्रेणियों को भी सीसीएचएफ योजना का लाभ देने का फैसला किया है। हालांकि, लाभार्थी प्रति वर्ष प्रति परिवार केवल 5 लाख रुपए तक का ही इलाज करा पाएंगे, पत्र में कहा गया है कि वे केवल सामान्य वार्ड में ही इलाज के हकदार होंगे।

केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद जारी होगी अधिसूचना

अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए की जा रही सीसीएचएफ योजना को अब अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत इन श्रेणियों के लिए भी शुरू करने की योजना है। उन्होंने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।

569 अस्पताल सूचीबद्ध

हरियाणा में इस योजना का लाभ देने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, इन अस्पतालों में योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी। नई योजना में न केवल छह जीवन-घातक आपात स्थितियां शामिल की गई हैं, बल्कि उपचार के सभी स्वीकृत पैकेज भी शामिल किए गए हैं।

