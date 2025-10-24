Haryana Government Increased DA: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया

1 जुलाई 2025 से ही लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता

Haryana Government Increased DA, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। नायब सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो जाएगा। नवंबर महीने में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। हरियाणा के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।

मिले डेटा के अनुसार प्रदेश में करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने आज यानी शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। इससे पहले अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने डीए 53% से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया था। तब सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की थी।

बकाया पैसा का भी किया जाएगा भुगतान

बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन-पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई से सितंबर महीने तक का बकाया भी खातों में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते बढ़ने से यदि कर्मचारियों को 50 पैसे या उससे अधिक का भुगतान किया जाना है, तो उसे पूरा एक रुपया मिलेगा। जबकि, भुगतान 50 पैसे से कम हो रहा तो उसे अनदेखा किया जा सकता है।

