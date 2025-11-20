Haryana Government Employees: हरियाणा के सरकारी कर्मचारी करेंगे योगा

Haryana Government Employees: हरियाणा के सरकारी कर्मचारी करेंगे योगा

आयुष विभाग ने सभी विभागों को जारी किया पत्र, प्रतिदिन 5 मिनट का योग ब्रेक देने के दिए निर्देश
Haryana Government Employees, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन कर्मचारियों को 5 मिनट का योग ब्रेक दिया जाएगा। इस संबंध में आयुष विभाग द्वारा सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है। आयुष विभाग के पत्र अनुसार योग ब्रेक के दौरान कर्मचारियों को कुछ ऐसी क्रियाएं और योगासन करने होंगे, जिससे वह तनाव से मुक्त होकर और बेहतर तरीके से काम कर सकें।

योग ब्रेक 5 मिनट का होगा।इस दौरान शरीर को राहत के लिए आंखों, कंधों, कमर और अन्य अंगों के लिए क्रियाएं कराई जाएंगी।, जिससे कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल बनेगा और कर्मचारी तनावमुक्त रहेंगे।

योग सहायक देंगे ट्रेनिंग

हरियाणा आयुष विभाग की डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सुषमा नैन ने बताया कि सभी जिलों में जिला आयुष अधिकारी के माध्यम से योग सहायक सभी सरकारी विभागों में जाएंगे। जो कर्मचारियों को योग की ट्रेनिंग देंगे। विभागाध्यक्षों से इसके लिए समय पूछा जाएगा, जिससे उनका काम भी प्रभावित न हो।

कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना लक्ष्य

जिला सचिवालय में स्थित कार्यालयों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट का योग ब्रेक देने का निर्देश दिया गया है। इस लघु योगाभ्यास की अनुशंसा आयुष मंत्रालय ने की है।

योग ब्रेक से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एकाग्रता बढ़ाने और काम के दौरान तनाव और थकान को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार की ओर से डिजिटल प्लेटफार्म्स जैसे नमस्ते योग ऐप, वाई-ब्रेक ऐप, योगा कैलेंडर और योग शब्दावली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका उपयोग कर सकें।

