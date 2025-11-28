Haryana Festival : सीआरएसयू में तीन दिवसीय हरियाणा उत्सव का शुभारम्भ

कुलगुरु बोले : हरियाणवी संस्कृति का स्वर्णिम भविष्य, हम सबको मिलकर इसे संरक्षित करना है

Jind News, आज समाज, जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय हरियाणा उत्सव का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व कुलगुरु प्रो. डा. राम पाल सैनी ने किया। कक्षाओं, गलियारों और मंच से लेकर विश्वविद्यालय के विशाल पंडाल तक हर जगह हरियाणवी रंग, लोकगंध और उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। हरियाणवी कलाकारों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने प्रथम दिवस को अत्यंत प्रेरणादायक बना दिया।

संस्कृति हमारी विरासत और हमारी अस्मिता

उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए कुलगुरु प्रो. रामपाल सैनी ने कहा कि श्आने वाला समय हरियाणवी गीतों, लोककला और सिनेमा का है। यदि युवा इस दिशा में कार्य करें तो अपार संभावनाएं हैं। यह केवल कला नहीं हमारी संस्कृतिए हमारी विरासत और हमारी अस्मिता है। इसे संजोने और आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है। विश्वविद्यालय द्वारा इस उत्सव का आयोजन केवल सांस्कृतिक प्रदर्शनी नही बल्कि यह संदेश है कि विश्वविद्यालय हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

कुलगुरू ने अपने संबोधन में जींद के नेता स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी इच्छा अनुसार आज ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए शिक्षा के द्वार खुल चुके हैं। समारोह में पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, जींद की पहली महिला नेत्री एवं नगर निगम चेयरपर्सन अनुराधा सैनी, कनाडा से आए डॉ. गुरून्दिर सिंह हांडा, पूर्व प्राचार्य कुलबीर रेढ़ू, कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन के योगदान की भी कुलगुरु ने सराहना करते हुए आभार प्रकट किया।

उमड़ी भीड़ ने कलाकारों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया

हरियाणा के लोककलाकारों बुद्ध राम, एसजी रॉय दिल्ली सुशील कैथल, डीवी सैनी रोहतक, प्रेम देहाती, सूरज बेदी, लीला सैनी और गायक अमन जाजी ृकी उपस्थिति ने प्रथम दिवस के सांस्कृतिक माहौल को नए आयाम प्रदान किए। पंडाल में उमड़ी भीड़ ने कलाकारों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। मुख्य अतिथि डा. कृष्ण मिड्ढा ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की संस्कृति मेहनत, मिट्टी और मन की सादगी का अफसाना है। धूप में लिखी इस धरती की कहानी कदम बढ़ाने वालों की है जो आगे बढ़ते हैं। कामयाबी स्वयं रास्ता दिखाती है।

उन्होंने कहा कि युवा ही संस्कृति के वाहक हैं और ऐसे आयोजनों से उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज यहां के युवाओं की उमंग, ऊर्जा और जोश को देखकर मुझे अपने सेना के दिनों और अपनी जवानी की याद ताजा हो गई है।

उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव न केवल कला और परंपरा को जीवित रखते हैं बल्कि युवा पीढ़ी में गौरवए स्वाभिमान और सांस्कृतिक बोध भी विकसित करते हैं। सिंगर अमन जाजी के आधुनिक, लोक मिश्रित संगीत ने समारोह में चार चांद लगा दिए। उनके गीत ष्बहु चौधरियां कीष् पर छात्रों और छात्राओं ने जमकर आनंद लिया। सांय सत्र में प्रमुख अतिथि एवं प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा सरकार संस्कृति को बढ़ावा दे रही है।

