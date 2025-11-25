Haryana Festival Celebrations : तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हरियाणा उत्सव समारोह का आयोजन 28 से : वीसी

हरियाणा उत्सव समारोह का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना

Jind News, आज समाज, जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. रामपाल सैनी ने कहा कि आगामी 28, 29 और 30 नवंबर को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय हरियाणा उत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह हरियाणा दिवस हरियाणवी संस्कृति को समर्पित होगा। हरियाणा उत्सव समारोह का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है।

हरियाणा के रीति रिवाज और प्राचीन काल से करवाया जायेगा अवगत

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. रामपाल सैनी मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समारोह के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और राज्य के इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इसके अंदर हरियाणा के रीति रिवाज और अन्य विधाओं से प्राचीन काल में उपयोग में आने वाले सामानों से विश्वविद्यालय के छात्रों को अवगत करवाना है।

इस समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्यभर के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। वीसी प्रो. सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग आठ विश्वविद्यालय के कुलपति, हरियाणा के मंत्रिमंडल के सदस्य, एमपी और एमएलए मुख्यअतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही हरियाणवी कलाकारों को भी मुख्य रूप से इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। जिससे विद्यार्थियों को उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा।

तीन दिवसीय समारोह में कुल 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन

उन्होंने कहा कि इस तीन दिवसीय समारोह में कुल 25 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, लोकगीत, नृत्य, चित्रकला प्रदर्शनी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य भर के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी रुचि दिखाई है।

समारोह के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉ. विजय कुमार, डायरेक्टर युवा एवं संस्कृत निदेशालय डा. अनिल कुमार, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।

