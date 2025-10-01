Muzaffarnagar Road Accident : हरियाणा के परिवार का यूपी में हादसा, 6 की मौत

करनाल के रहने वाले थे सभी, अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे सभी

Muzaffarnagar Road Accident (आज समाज), मुजफ्फरनगर : हरियाणा के करनाल के रहने वाला एक परिवार का वाहन मुजफ्फरनगर में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में छह लोगों की मौत होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर के तितावी इलाके के पानीपत खटीमा मार्ग पर ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी।

कार और ट्रक की आमने-सामने हुर्ट क्कर

हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे। जानकारी के अनुसार जब ये लोग एक ही कार में सवार होकर पानीपत-खटीमा मार्ग पर जा रहीे थे तो अचानक उनकी कार के सामने से आ रहे ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही जोर से धमाके की आवाज सुनाई दी।

धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला। इसी दौरान हादसे की सूचना नजदीकी पुलिस थाना में दी गई। बताया जा रहा है कि सभी छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है।

करनाल के फरीदपुर के रहने वाले थे

करनाल के फरीदपुर गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह की पिछले दिनों कैंसर से मौत हो गई थी। बुधवार सुबह महेंद्र की पत्नी, जीजा, उसकी 2 बहनें और एक बच्चा अर्टिगा कार में सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे। कार ड्राइवर चला रहा था। सुबह साढ़े 5 बजे के करीब खटीमा रोड पर उनकी कार सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई।

