Haryana Crime: कुरुक्षेत्र के गांधी नगर में दो युवकों को मारी गोली

स्कॉर्पियो में आए थे बदमाश, भागते वक्त नाले में गिरी गाड़ी

Haryana Crime, डॉक्टर राजेश वधवा, (आज समाज), कुरूक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांधी नगर में रविवार तड़के ताबड़तोड़ गोलियां चली। ब्लैक स्कॉर्पियो से बदमाशों ने 2 युवकों पर गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल हुए अमन और प्रिंस को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वे गांधी नगर के ही रहने वाले हैं और दोनों की उम्र 20 वर्ष है।

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अमन और प्रिंस शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती

जानकारी के मुताबिक अलसुबह करीब 3:30 अमन और प्रिंस गांधी नगर क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और दोनों पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अमन और प्रिंस को उनके साथियों ने तुरंत कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों कोचंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। हालांकि परिजन उन्हें शहर के प्राइवेट अस्पताल में ले गए। दोनों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू की

वारदात के बाद बदमाश मौके से जब फरार होने लगे, उस दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग और घायल युवकों के साथी बाहर निकल आए। उन्होंने आरोपियों का पीछा किया और इस भागने की कोशिश में आरोपियों की स्कॉर्पियो बेकाबू होकर एक नाले में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने नाले में गिरी स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हुए।

जुआ और सट्टेबाजी के विवाद से जुड़ रहा मामला

शुरुआती जांच में मामला जुआ और सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़ा सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांधी नगर में कुछ लोग कथित तौर पर जुआ और सट्टेबाजी का काम करते हैं। अमन और प्रिंस का नाम भी इस नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। आशंका है कि सट्टे के कारोबार या पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था और इसी रंजिश के चलते दोनों युवकों पर हमला किया गया। पुलिस अभी सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

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