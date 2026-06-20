Haryana Crime: कुरुक्षेत्र के लाडवा थाने में कुकर्म से हड़कंप, आरोपी तीनों पुलिसकर्मी सस्पेंड, केस दर्ज

Haryana Crime, लाडवा, (विजय कौशिक): हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा उपमण्डल में निजी बैंक में काम करने वाले एक कैंसर पीड़ित युवक के साथ लाडवा थाने में कुकर्म का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने बताया कि शुक्रवार देर रात तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर मामला दर्ज कर लिया है। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसपी ने बताया अगर आरोपी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

17 जून की रात की वारदात

सूत्रों के अनुसार लाडवा थाने के तहत इंद्री नाके पर 17 जून की रात एक बोन कैंसर पीड़ित युवक को बंधक बनाकर न केवल पीटा गया, बल्कि दो एएसआई (ASI) और एक होमगार्ड (home guard) पर उसके साथ कुकर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने का भी आरोप लगा है। बैंक में कार्यरत पीड़ित युवक वर्तमान में कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में जिंदगी और दर्द से जंग लड़ रहा है।

पीड़ित की बाईं टांग में है बोन कैंसर

पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उसकी बाईं टांग में बोन कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। इलाज के चलते उसके सिर और शरीर के बाल पूरी तरह झड़ चुके हैं। उसने बताया है कि 17 जून की रात जब वह ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था, तो नाके पर तैनात होमगार्ड ने उसे रोक लिया। इस बीच वहां डायल-112 की गाड़ी आई, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। आरोप है कि गाड़ी से उतरे एक शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। जब पीड़ित ने अपने मोबाइल से इस बदसलूकी का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मियों ने उसका फोन छीन लिया।

कैंसर की बीमारी बताई, हाथ जोड़े, फिर भी रहम नहीं

पीड़ित का आरोप है कि बाद में उसे जबरन लाडवा थाने के कमरा नंबर-4 में ले जाया गया। वहां जब उसने पुलिसवालों के सामने हाथ जोड़कर अपनी कैंसर की बीमारी का हवाला दिया, तो पुलिसकर्मियों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। युवक के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उससे कहा, तुझे ऐसी गुम चोट मारेंगे जो बाहर दिखेगी भी नहीं। इसके बाद आरोपियों ने उसकी कैंसर से प्रभावित टांग को अपने जूतों से बुरी तरह रगड़ा। कीमोथेरेपी की वजह से टांगों पर बाल न होने के कारण पुलिसकर्मियों ने युवक की टांगें लड़कियों जैसी हैं, कहकर भद्दे कमेंट किए और फिर दो एएसआई व होमगार्ड ने उसके साथ कुकर्म किया।

ब्लीडिंग होने पर खुला राज : डीएसपी

पुलिस ने वारदात के बाद युवक को डरा-धमकाकर परिजनों के हवाले कर दिया था। खौफ और लोकलाज के डर से युवक ने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, लेकिन अगले दिन नहाते समय जब उसे भारी ब्लीडिंग होने लगी और तबीयत बिगड़ गई, तो उसने रोते हुए परिवार को आपबीती सुनाई। परिजन उसे तुरंत लाडवा सीएचसी ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया।

लाडवा के डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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