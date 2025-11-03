Haryana Congress Meeting: हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू

बैठक में 4 प्रमुख एजेंडों पर होगी चर्चा

Haryana Congress Meeting, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में चंडीगढ़ स्थित प्रदेश काग्रेंस कमेटी कार्यालय में चल रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुडधे मौजूद है। बैठक में सभी विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता 4 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक राजनीतिक रणनीति और शक्ति प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई है। मीटिंग के बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने भोज का आयोजन किया है। मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सभी विधायकों के साथ वोट चोर, गद्दी छोड़ को लेकर चलाए गए हस्ताक्षर अभियान का भी फीडबैक ले रहे हैं।

संगठन में एकजुटता देने का संदेश

सूत्रों के अनुसार, यह भोज राजनीतिक संवाद और तालमेल का प्रतीक होगा, जहां हुड्डा संगठन में एकजुटता का संदेश देने के साथ-साथ आगामी सत्र में सरकार के खिलाफ तीखा मोर्चा खोलने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हुड्डा ने संकेत दिए हैं कि सत्र के दौरान कांग्रेस राज्य सरकार से फसल एमएसपी, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था की विफलता पर जवाब मांगेगी। वहीं, राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीन पर लड़ाई के मोड में आ गई है।

4 मुख्य मुद्दे

विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति

वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान की प्रगति और समीक्षा

संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक एजेंटों की नियुक्ति

राज्य में किसानों, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्षी भूमिका

