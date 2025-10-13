Haryana Congress: बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम कसने की तैयारी में हरियाणा कांग्रेस

जल्द ही किया जाएगा अनुशासन कमेटी का गठन

Haryana Congress, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में काग्रेंस पार्टी की द्वारा एक अनुशासन कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का कार्य पार्टी में अनुशासन को बनाए रखना होगा। ताकि कोई भी नेता ऐसा कोई कार्य या फिर बयान न दे, जिससे पार्टी की किरकरी हो। साफ शब्दों में कहे तो इस अनुशासन कमेटी का गठन बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम कसने के लिए किया जा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं के बयानों से पार्टी को असहज होना पड़ा रहा है।

वहीं, पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। इससे कांग्रेस संगठन के नेता परेशान हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरि प्रसाद का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस हरियाणा में अनुशासन समिति बनाने जा रही है। यह समिति कभी भी बनकर तैयार हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को शामिल किया जाएगा।

पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई

यह समिति ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और पार्टी के ही नेताओं पर बयानबाजी कर गुटबाजी को हवा देते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 2 साल पहले डिसीप्लीनरी (अनुशासन) एक्शन कमेटी बनाई थी इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के दक्षिण हरियाणा के नेता महेंद्र प्रताप को दी गई थी।

इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, जगबीर मलिक और चक्रवर्ती शर्मा को मेंबर बनाया गया था, मगर कमेटी कुछ खास नहीं कर पाई थी। अब कांग्रेस नए सिरे से अनुशासन कमेटी बना सकती है।

एक-दूसरे पर ही निशाना साध रहे कांग्रेसी