Jhajjar News (आज समाज), झज्जर : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को झज्जर जिले के गांव कबलाना के पास स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व आठमन का भंडारा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। बता दें कि गांव कबलाना के पास स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ आश्रम में महंत बालक नाथ की अध्यक्षता में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची

मूर्ति प्रणाम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे, जबकि हरियाणा के मुखयमंत्री नायब सिंह सैनी शाम समय आश्रम पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम नायब सिंह सैनी के झज्जर दौरे को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह पालनाथ आश्रम में मुख्यमंतत्रियो के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

देश भर से नाथ महाराज पहुंचेंगे

वहीं इसी कार्यक्रम के तहत शनिवार को गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस मौके पर भंडारा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नाथ पंथ के अध्यक्ष बाबा कृष्ण नाथ महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश भर से नाथ महाराज पहुंचेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं।

