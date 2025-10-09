CM Nayab Saini: जापान दौरे से वापस लौटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी

4400 करोड़ रुपए से अधिक के 10 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर

CM Nayab Saini, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी बुधवार रात को अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी कर जापान से वापस लौट आए है। इस दौरे पर सीएम नायब सैनी के साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर और कई विभागों के अधिकारी भी साथ गए थे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान की अग्रणी कंपनियों और औद्योगिक समूहों से मुलाकात की।

इनमें एआईएसआईएन, एयर वाटर, टीएएसआई, नम्बूब, डेंसो, सोजित्ज, निसिन, कावाकिन, डाइकिन और टोप्पन सहित प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप लगभग 4400 करोड़ रुपए से अधिक के 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे हरियाणा में हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जापान ने इससे पहले 1980 के दशक में गुरुग्राम में मारुति उद्योग से भारत में निवेश की शुरूआत की थी। जापान दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।

आईएमटी विकसित करने के लिए जापानी निवेशकों को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट अभिभाषण (2025-26) में घोषित किए गए 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के वादे को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। उनका विजन है कि 10 में से एक आईएमटी केवल जापान की कंपनियों के सहयोग से विकसित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ताकि जापान और हरियाणा की नई पीढ़ियों की विकास में भागीदारी बढ़े।

कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का किया दौरा

मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उद्योग के साथ-साथ जापान कृषि प्रधान हरियाणा के किसानों के लिए भी अपनी तकनीक उपलब्ध करवाए। अपने जापानी दौरे के दौरान ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का उन्होंने दौरा किया। कुबोटा ने हरियाणा में 2 हजार करोड़ से अधिक निवेश की पेशकश की। जापान का कुबोटा ट्रैक्टर हरियाणा के किसानों के खेत खलियान में अपना दम दिखाएगा।

