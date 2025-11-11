CM Nayab Saini And PM Narendra Modi Meeting: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात

कई मुद्दों पर हुई चर्चा, 25 को पीएम आएंगे कुरुक्षेत्र

CM Nayab Saini And PM Narendra Modi Meeting, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गत दिवस नई दिल्ली पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और नायब सैनी के बीच बैठक करीब 1 घंटा चली। इस दौरान कई मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा हुई। सीएम सैनी ने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की भी पीएम मोदी को जानकारी दी। बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि ये अच्छी मुलाकात रही।

गीता जयंती में होंगे पीएम शामिल

बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया था। आज हमें बेहद खुशी है कि अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम विदेशों में भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, आरोप लगाना बेहद गलत

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में किए गए कामों की तुलना करें और बताएं उनके राज में किए गए कामों में कितना अंतर है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बेहद गलत है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उनके पास तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठ बोलकर मुद्दों को खड़े करने का काम कर रहे हैं।

हरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता

एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस ने आॅप्रेशन चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। फरीदाबाद पुलिस और केंद्र की टीमों को उनकी सतर्कता, समन्वय और त्वरित कार्रवाई के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उनकी मेहनत, सूझबूझ और सजगता से भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए हैं, जिससे एक संभावित बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया गया।

17 अक्टूबर को हुआ एक साल पूरा

दरअसल, हरियाणा की नायब सैनी सरकार को 17 अक्टूबर को एक साल पूरा हुआ है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश सरकार के एक साल के कामकाज का रिव्यू करके रिपोर्ट तैयार कराई है। इसमें 5 पॉइंट्स पर समीक्षा की गई है, जिसमें प्रशासनिक पकड़ में 100 में से 47 नंबर ही दिए गए हैं। हालांकि सीएम की पब्लिक अपीयरेंस यानी लोगों के बीच नजर आने, चुनावी वादे निभाने और संगठन के साथ ट्यूनिंग के मामले में अच्छे नंबर मिले हैं।

ये भी पढ़ें: हरियाणा के 7 जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट