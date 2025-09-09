Haryana City Cleanliness Drive : फरीदाबाद में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान ने पकड़ी रफ्तार, शहर का हर कोना होगा साफ

उपायुक्त विक्रम सिंह स्वयं कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की नियमित रूप से मॉनिटरिंग

Haryana City Cleanliness Drive(आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला फरीदाबाद में उपायुक्त विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा 11 सप्ताह का हरियाणा शहर स्वच्छता महा अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। हरियाणा शहर स्वच्छता महा अभियान के तहत मंगलवार को आमजन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन आदि के सहयोग से फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 की राजीव गांधी कॉलोनी, सेक्टर 55, सेक्टर 24 सोहना रोड, प्रेस कालोनी, सेक्टर 56-ए, सेक्टर 23 की जवाहर कालोनी, राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़, वार्ड नंबर 38, रामनगर बुस्टिंग स्टेशन, सेक्टर 11 पॉकेट-ए, नंगला गुजरान सहित अन्य स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई की गई।

हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन

शहरवासियों के सहयोग से हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है। शहरवासी शहर के चप्पे-चप्पे की साफ-सफाई में कड़ी मेहनत और लग्न से जुटे हुए हैं। उपायुक्त विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में फरीदाबाद शहर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को लोगों का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिससे फरीदाबाद शहर का हर कोना साफ-सुथरा होगा। उपायुक्त विक्रम सिंह स्वच्छता अभियान की स्वयं नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

जन भागीदारी के साथ प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा स्वच्छता अभियान

उपायुक्त विक्रम सिंह के दिशा-निर्देशन में स्वच्छता अभियान के तहत फरीदाबाद के शहरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में फरीदाबाद के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी साफ-सफाई करते हुए आमजन को अपने घरों सहित अपने आस-पड़ोस के घरों के आसपास भी नियमित रूप से सफाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से अतिक्रमण हटाने, शौचालय मरम्मत, डिवाइडर मरम्मत, पौधा रोपण करना, ग्रीन बेल्ट रिपेयर, गड्ढों की मरम्मत, ऑवर फ्लो वाटर की समस्या का निवारण, सड़क मरम्मत, पार्क की सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, मार्केट की सफाई, दीवार पेंटिंग आदि गतिविधियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना

हरियाणा सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता अभियान जन भागीदारी के साथ प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा है और लोग बढ़-चढ़कर स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। शहर के विभिन्न वार्डों और कालोनियों में सफाई कर लोगों को अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है और लोगों को कचरा सडक़ अथवा गली में डालने की बजाए गीला और सूखा कूड़ा डस्टबीन में एकत्रित करते हुए कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालने के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है।

