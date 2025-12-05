Haryana CET Result: हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट जारी

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट

Haryana CET Result, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी-2025 ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। खुद आयोग के आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि आप सभी अभ्यर्थियों को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट cet2025groupc.hryssc.com पर देख सकते हैं।

13.47 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

गौरतलब है कि एचएसएससी ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के 1350 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इसमें लगभग 13.47 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले तीन सालों के लिए हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

स्कोर बोर्ड देख सकेंगे उम्मीदवार

एचएसएससी ने हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2025 को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए हैं। रिजल्ट के साथ उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।

फाइनल मेरिट लिस्ट होगी तैयार

एचएसएससी रिजल्ट की घोषणा के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 तैयार करेगा। इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार की रैंकिंग उनके सीईटी स्कोर, कैटेगरी रिजर्वेशन और कुछ खास पदों के लिए तय की गई अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर होगी।

हरियाणा सीईटी मेरिट लिस्ट 2025 तैयार करने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले सीईटी लिखित परीक्षा, इसके बाद सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल जांच होगी।