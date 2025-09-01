Haryana CET: जल्द खुलेगा हरियाणा सीईटी करेक्शन पोर्टल

एचएसएससी चेरमैन ने अभ्यर्थियों को दस्तावेज तैयार रखने के दिए निर्देश

Haryana CET, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सीईटी का पेपर देने वाले परिक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी करेक्शन पोर्टल खोलने का फैसला किया है। कयास लगाए जा रहे है कि इसी हफ्ते सीईटी करेक्शन पोर्टल खोल दिया जाएगा। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 8 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने प्रमाण-पत्र और दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही ग्रुप सी के लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया था कि परीक्षा परिणाम एक माह के भीतर जारी करने का प्रयास किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, तब से पोर्टल खोलने की लगातार तैयारियां चल रही हैं और संभावना है कि 10 सितंबर से पहले आयोग इसका ऐलान कर दे।

आपत्ति पर प्रति सवाल 250 रुपए फीस निर्धारित

हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को ग्रुप-सी के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (उएळ) की प्रोविजनल आंसर-की आयोग ने एक महीने पहले ही जारी कर दी थी। चेयरमैन डॉ. हिम्मत सिंह ने 29 जुलाई को देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी थी। अभ्यर्थियों को 1 अगस्त तक आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, जिसके लिए प्रति सवाल 250 रुपए फीस निर्धारित की गई थी।

12 लाख से अधिक युवाओं ने दिया था पेपर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को कहा था कि एक-दो दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। गौरतलब है कि सीईटी-2025 एग्जाम 26 और 27 जुलाई को आयोजित हुआ था, जिसमें 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था।

हाईकोर्ट पहुंच चुका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने का मामला, कल होगी सुनवाई

हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। यह चुनौती रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने दायर की है।

पवन कुमार का कहना है कि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन फामूर्ला लागू करने से परिणाम प्रभावित हुए हैं और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए अर्जेंट कैटेगरी में सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर सुनवाई होगी और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई है।

