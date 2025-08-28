Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज

कई मुद्दों पर होगी चर्चा

Haryana Cabinet Meeting, (आज समाज), चडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी। बैठक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में सीएम के अलावा सभी विभागों में मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जल आपूर्ति एवं सीवरेज के संबंध में भी बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी शाम 5:00 बजे पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं सीआरएस ट्रस्ट की भी सीएम बैठक करेंगे।

