Haryana Breaking: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अंबाला का सुनील उर्फ सनी गिरफ्तार

महिला कंटेक्ट था सुनील, जानकारी मांगती थी महिला

Ambala Police Arrested (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा की अंबाला पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और इलाके में एयर फोर्स स्टेशन के बारे में सेंसिटिव जानकारी देने के आरोप में सुनील उर्फ सनी (Sunil alias Sunny) को गिरफ्तार किया है। डीएसपी (अपराध) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी। सूचना देने वाले ने बताया कि आरोपी डिफेंस एरिया की जानकारी दे रहा है। सुनील उर्फ सनी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

मोबाइल से चला संदिग्ध गतिविधियों का पता

पुलिस ने पूछताछ के दौरान सुनील का मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता चला। जांच में पता चला कि सुनील 2020 से एयर फोर्स स्टेशन पर एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहा था। वह रिपेयर का काम करता था। पुलिस के मुताबिक, सुनील एक महिला के संपर्क में था।

सबूतों का एनालिसिस कर रही पुलिस

डीएसपी वीरेंद्र कुमार के मुताबिक सुनील के डिवाइस के एनालिसिस से पता चला कि वह एक पड़ोसी देश को जानकारी भेजता था, जिसे दुश्मन देश माना जाता है। हालांकि, पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और सबूतों का एनालिसिस कर रही है। उन्होंने बताया कि अंबाला पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध आदमी हमारे डिफेंस एरिया, खासकर एयर फोर्स के बारे में जानकारी दे रहा था।

आरोपी अभी चार दिन के रिमांड पर, जांच शुरूआती स्टेज में

गिरफ्तार करके कस्टडी में लेने के बाद सुनील के मोबाइल से बहुत सी संदिग्ध चीजें सामने आईं। वह एयर फोर्स स्टेशन की फोटो खींच रहा था या जानकारी दे रहा था। सुनील जिस महिला के संपर्क में था, वह उससे जानकारी मांगती थी और सुनील से उसे जानकारी दे देता था। पुलिस ने कहा कि आरोपी अभी चार दिनों के रिमांड पर है। वीरेंद्र कुमार ने कहा, जांच शुरूआती स्टेज में है, इसलिए देखते हैं कि बाद में क्या सामने आता है।

सनी शादीशुदा, उसके दो बच्चे, पिता रेलवे से रिटायर्ड

डीएसपी ने कहा, आरोपी सुनील उर्फ सनी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। सनी के पिता इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हैं। हरियाणा पुलिस ने इससे पहले, कैथल निवासी देवेंद्र को हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान झगड़े के दौरान पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को कथित तौर पर जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कैथल डीएसपी वीरभान ने कहा, कैथल की जिला पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, उसी आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने गांव मस्तगढ़ चीका के रहने वाले नरवल सिंह के बेटे देवेंद्र को गिरफ्तार किया।

देवेंद्र ने कबूल की थी आईएसआई के संपर्क में होने की बात

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान देवेंद्र ने कबूल किया कि वह आईएसआई के संपर्क में था और समय-समय पर पाकिस्तानी सेना और देश की एजेंसी को आपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देता था। उसे कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। उस पूछताछ में उसने बताया कि वह आईएसआई के कॉन्टैक्ट में था। वह उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे झगड़े की जानकारी देता था, और समय-समय पर पाकिस्तानी आर्मी और करक को आॅपरेशन सिंदूर की जानकारी भी देता था। साइबर पुलिस स्टेशन में हमारा स्टाफ उसके पास मिले डिवाइस की पूरी जांच कर रहा है। सच जो भी सामने आएगा, उसके हिसाब से कानून का पालन किया जाएगा,” ऊरढ कैथल वीरभान ने कहा।

