Haryana Apprentice Recruitment 2025 : हरियाणा अप्रेंटिस ने निकाली अपने अनेक पदों पर भर्ती, आज ही करे आवेदन

Haryana Apprentice Recruitment 2025 :अगर अपने भी की है आईटीआई और खोज में हो अपनी अप्रेंटिस भर्ती के तो आपको बता दे की हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों में अप्रेंटिसशिप के अवसरों के लिए आवेदन करने हेतु एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, 2025 है।
हरियाणा अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 का विवरण
- भर्ती करने वाला संगठन: स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा
- पद का नाम: अप्रेंटिस
- कुल रिक्तियां: बताया नहीं गया
- नौकरी का स्थान: हरियाणा
- योग्यता: 10वीं पास
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट: www.itiharyana.gov.in
हरियाणा अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ
- नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 01 अक्टूबर 2025
- आवेदन शुरू होने की तारीख 01 अक्टूबर 2025
- आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025
आवेदन शुल्क
- सामान्य / ओबीसी – कोई शुल्क नहीं
- एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस – कोई शुल्क नहीं
आयु सीमा
आयु सीमा: 15-29 वर्ष
हरियाणा अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 चयन प्रक्रिया
- शॉर्टलिस्टिंग
- एप्टीट्यूड टेस्ट
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
- फाइनल सिलेक्शन
कैसे करें हरियाणा अप्रेंटिस वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन?
- ऑफिशियल पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं।
- सही जानकारी के साथ रजिस्टर करें और अपना प्रोफाइल बनाएं।
- अप्रेंटिसशिप के लिए पसंदीदा ट्रेड और डिपार्टमेंट चुनें।
- 17 अक्टूबर, 2025 से पहले आवेदन जमा करें।
- भविष्य के लिए आवेदन की एक कॉपी अपने पास रखें।
