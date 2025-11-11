Haryana Agniveer Jobs: हरियाणा के अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती में उम्र में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी

Haryana Agniveer Jobs, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में उम्र में छूट प्रदान की है। आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।

सरकार द्वारा लिए गए फैसले

हरियाणा सरकार की ओर से अगस्त 2025 में यह भी फैसला लिया जा चुका है कि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के न होने की स्थिति में, उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा यह भी फैसला लिया जा चुका है कि पुलिस कांस्टेबल (गृह विभाग), वन रक्षक (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डन (कारागार विभाग), खनन रक्षक (खान एवं भूविज्ञान विभाग) के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, जो इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है।

इन ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए, उन्हें अग्निवीर द्वारा अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, लेकिन पूर्व अग्निवीर को विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित रिटेन एग्जाम देना होगा। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी विज्ञापन के आवेदन के समय दी जाएगी।

जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करके लौटेगा अग्निवीरों का पहला बैच

हरियाणा से अब तक अग्निवीरों के 3 बैचों को भर्ती किया गया है। 2022-23 में 2227, 2023-24 में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीर भर्ती किए गए। इन 3 बैचों को मिलाकर कुल 7228 अग्निवीरों का चयन हुआ है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा।

