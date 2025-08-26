Hartalika Teej Vrat: हरतालिका तीज व्रत आज, ऐसे करें मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा

5 फूल शिवलिंग पर अर्पित करनें और शिव चालीसा का पाठ करने से आर्थिक तंगी होगी दूर

Hartalika Teej Vrat, (आज समाज), नई दिल्ली: वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है।

भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरूआत 25 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। ऐसे में 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे व्रत करने वालों को दोगुना फल मिलेगा। यहां जानें हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त

हरतालिका तीज पर इस बार धन योग, राशि परिवर्तन योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, सम योग, आदित्य योग, उभयचरी योग और गजकेसरी राजयोग बना है। इन शुभ योग में किए गए पूजा पाठ का आपको दोगुना लाभ और पुण्य मिलेगा।

व्रत पूजा मुहूर्त

लाभ चौघड़िया सुबह में 10 बजकर 46 मिनट से 12 बजकर 23 मिनट तक।

अमृत चौघड़िया दोपहर में 12 बजकर 23 मिनट से 1 बजकर 59 मिनट तक।

हरतालिका तीज प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त दोपहर में 3 बजकर 36 मिनट से 5 बजकर 12 मिनट तक।

लाभ चौघड़िया रात में 8 बजकर 12 मिनट से 9 बजकर 35 मिनट तक।

हरतालिका तीज पूजा विधि

हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें।

इसके बाद नित्य कर्म से निवृत होकर शिवालय जाएं।

इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करें और व्रत का संकल्प मन में लें।

इस दिन अपने घर के द्वार पर बंदनवार इत्यादि और पुष्प मालाओं से एक सुंदर मंडप तैयार कर लें।

व्रत करने वाली महिलाओं को माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद इस प्रतिमा को मंडप पर स्थापित करें।

व्रत करने वाली महिलाओं को माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद इस प्रतिमा को मंडप पर स्थापित करें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ करें और पार्वती चालीसा का पाठ करें।

फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर।

ऐसे दूर करें आर्थिक तंगी

अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा-अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से आक के 5 फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं।

सभी काम होंगे पूरे

सभी कामों में सफलता पाने के लिए हरतालिका तीज के अवसर पर दूध, दही और शहद समेत आदि चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है।

हरतालिका तीज के दिन क्या दान करें

इस दिन पूजा करने के बाद गरीब लोगों में अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करें। इससे साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होगी। साथ ही धन लाभके योग बनते हैं।