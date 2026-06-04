Harshaali Malhotra New Photos: 18 की होते ही छा गईं हर्षाली मल्होत्रा, मुन्नी के नए लुक ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

Harshaali Malhotra New Photos: सलमान खान की ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान की प्यारी छोटी मुन्नी याद है? एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने 2015 की फिल्म में अपनी मासूम एक्टिंग से लाखों दिल जीते थे, ऑफिशियली 18 साल की हो गई हैं। इस यंग स्टार ने 3 जून को अपना खास जन्मदिन मनाया और इस खास दिन की झलकियां सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर कीं।

हालांकि, सिर्फ उनके जन्मदिन ने ही ध्यान नहीं खींचा – बल्कि उनके अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन ने भी। फैंस यह देखकर हैरान रह गए कि पिछले 11 सालों में हर्षाली कितनी बदल गई हैं।

छोटी मुन्नी से ग्लैमरस यंग स्टार

बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल करने के बाद हर्षाली घर-घर में मशहूर हो गईं। उनकी मासूमियत, एक्सप्रेसिव आंखें और सलमान खान के कैरेक्टर के साथ दिल को छू लेने वाले रिश्ते ने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक बना दिया।

अब, दस साल से भी ज़्यादा समय बाद, एक्ट्रेस एक कॉन्फिडेंट जवान लड़की बन गई हैं, और उनके लेटेस्ट बर्थडे की तस्वीरें इस बदलाव का सबूत हैं।

बर्थडे की तस्वीरें वायरल

अपने 18वें बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, हर्षाली ने एक खूबसूरत पिंक आउटफिट चुना जो उनके एलिगेंट स्टाइल को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहा था। उन्होंने अपने मेकअप को हल्का और फ्रेश रखा, जबकि खुले बालों और मिनिमल ज्वेलरी के साथ अपने लुक को पूरा किया।

एक्ट्रेस ने इस खास मौके को अपने प्यारे पेट डॉग के साथ मनाया और “18” नंबर वाला बर्थडे केक काटा। तस्वीरों में, वह केक काटने से पहले मुस्कुराते हुए और एक विश मांगते हुए देखी जा सकती हैं, जिससे साफ है कि वह इस यादगार माइलस्टोन का आनंद ले रही हैं।

“ऑफिशियली अब एडल्ट”

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए, हर्षाली ने एडल्टहुड में कदम रखने के बारे में एक इमोशनल नोट लिखा। “चैप्टर 18 अनलॉक हो गया है। ऑफिशियली अब एडल्ट हो गई हूं। अभी भी सब कुछ समझ रही हूं, लेकिन नई शुरुआत, बड़े सपनों और यादगार यादों के लिए उत्साहित हूं,” उन्होंने लिखा।

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हालांकि उन्हें अब तक के अपने सफर पर गर्व है, लेकिन उनका मानना ​​है कि सबसे अच्छा अभी बाकी है। फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि वह कितनी बदल गई हैं

जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस की तारीफ की, जबकि कुछ ने यकीन नहीं किया कि समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया।

“तुम बहुत खूबसूरती से बड़ी हो गई हो,” “यकीन नहीं हो रहा कि यह हमारी मुन्नी है,” और “वह अब बिल्कुल अलग दिखती है” जैसे कमेंट्स सोशल मीडिया पर छाए रहे, जिससे फैंस के बीच हैरानी और तारीफ साफ दिख रही थी।

हर्षाली के लिए आगे क्या है?

बजरंगी भाईजान के अलावा, हर्षाली मल्होत्रा ​​अखंड 2: तांडवम में भी दिखी हैं। जैसे-जैसे वह बड़ी हो रही हैं, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह युवा एक्ट्रेस आगे कौन से रोमांचक प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं।

एक बात तो पक्की है—भले ही दुनिया उन्हें हमेशा मासूम मुन्नी के रूप में याद रखे, लेकिन हर्षाली अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं।