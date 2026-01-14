Harsha Richharia: ‘चरित्र पर सवाल उठे, हौसला तोड़ा गया’ धर्म छोड़ने के ऐलान से हिल गया इंटरनेट

Harsha Richharia: महाकुंभ 2025 ने रातों-रात कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। जहाँ मोनालिसा और इंजीनियर बाबा इंटरनेट सेंसेशन बन गए, वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा ऋछारिया ने अपनी दमदार मौजूदगी से सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा। हर्षा ने अपना एंकरिंग करियर छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुना था और महाकुंभ के सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरों में से एक बन गई थीं।

हालांकि, एक चौंकाने वाले मोड़ पर, हर्षा ने अब घोषणा की है कि वह आध्यात्मिक रास्ता छोड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक इमोशनल वीडियो में, उन्होंने अपना गुस्सा, दर्द और निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया और अंदर से तोड़ दिया गया।

“यह सफ़र अब खत्म हो रहा है” – हर्षा का इमोशनल बयान

हर्षा ऋछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा “महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। इस एक साल में, मुझे लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है। यह प्रयागराज में शुरू हुआ था, और मुझे लगा था कि महाकुंभ के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।” उन्होंने आगे कहा कि धर्म के रास्ते पर नेक इरादों से चलने के बावजूद, उन्हें लगातार रोका और हतोत्साहित किया गया।

“मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। मैं चोरी नहीं कर रही थी, लूटपाट नहीं कर रही थी, अपराध नहीं कर रही थी। फिर भी, आध्यात्म की ओर मेरे हर कदम को रोका गया। मेरा मनोबल बार-बार तोड़ा गया।” “मेरे पास सिर्फ़ कर्ज़ बचा है, और कुछ नहीं”

View this post on Instagram A post shared by Harsha richhariya (@sanatani_harsha_richhariya)

हर्षा ने उन दावों पर भी बात की कि महाकुंभ में मशहूर होने के बाद उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया।उन्होंने कहा, “लोगों को लगता है कि मैंने महाकुंभ के बाद धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमाए। सच तो यह है कि आज मैं भारी कर्ज़ में हूँ। इससे पहले, जब मैं एंकर के तौर पर काम करती थी, तो मुझे अपने पेशे पर गर्व था। मैं अच्छा कमाती थी, भारत से ज़्यादा विदेश में। मैं खुश थी।”

उन्होंने आगे कहा, “यह रास्ता चुनने के बाद, मेरे पास कर्ज़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। कोई सहारा नहीं। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। पिछले एक साल से, मेरे हर प्रयास का विरोध हुआ है। इस माघ मेले में भी मेरे साथ वही हुआ, जिसने मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया।” “मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूँ”

अपने बयान के सबसे दमदार हिस्से में, हर्षा ने कहा, “मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे इतनी नफ़रत मिले। हमारे देश में, अगर आप किसी औरत की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, तो उसका कैरेक्टर खराब करना बहुत आसान है। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूँगी।”

उन्होंने आगे ऐलान किया, “मैं इस माघ मेले में पवित्र स्नान करूँगी और फिर इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के अपने फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दूँगी। मैं अपने काम पर वापस जाऊँगी — जहाँ इज़्ज़त है, कर्ज़ नहीं, और कैरेक्टर खराब नहीं किया जाता।”

शोहरत से निराशा तक

हर्षा रिचहरिया का रातों-रात मशहूर होने से लेकर इमोशनल ब्रेकडाउन तक का सफ़र उनके फॉलोअर्स को हैरान कर गया है। यह इन्फ्लुएंसर, जो कभी भक्ति और आस्था के बारे में बात करती थी, अब कहती है कि वह थकी हुई, अकेली और मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रही है।

उनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर ज़ोरदार बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग उनकी हिम्मत की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि दूसरे उन हालात पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया।

एक साहसी कदम

चाहे कोई उनके फैसले से सहमत हो या नहीं, हर्षा के शब्दों में साफ तौर पर गहरा इमोशनल दर्द और निराशा झलकती है। महाकुंभ 2025 के बाद आध्यात्मिक रास्ते से उनका हटना सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक बन गया है।