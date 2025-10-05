Haryana Harpath App Launch: हरियाणा में हरपथ ऐप लांच, आॅनलाइन कर सकेंगे खराब सड़कों की शिकायत

राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना सरकार का लक्ष्य
Haryana Harpath App Launch, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से म्हारी सड़क एप्लिकेशन (हरपथ) लांच किया गया है। इस ऐप के जरिए खराब सड़कों की आॅनलाइन शिकायत की जा सकेगी। हरपथ ऐप लांच करने का उद्देश्य प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। ऐप लाचिंग के दौरान सीएम नायब सैनी लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे।
इस ऐप के जरिए हरियाणा के लोग खराब सड़कों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिसमें गड्ढे, खराब सड़कें या अन्य समस्याएं शामिल हैं। यह ऐप नागरिकों को सड़कों की तस्वीरें और अपनी लोकेशन अपलोड करने की सुविधा देगा। शिकायत दर्ज होने के बाद नागरिक उसकी स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
ऐप के जरिए सीधे सरकार के पास पहुंचेंगी समस्या
इस ऐप के जरिए नागरिक सीधे तौर पर सड़कों की समस्याओं से सरकार को अवगत करा सकते हैं। ऐप का उद्देश्य खराब सड़कों और गड्ढों की मरम्मत कराना है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो। ऐप को अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐप में जीपीएस चालू करके टूटी सड़क की तस्वीर ले सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं।
ऐसे काम करेंगा ऐप
यह ऐप सड़कों से जुड़ी समस्याओं को जीपीएस के जरिए जियो-टैग करता है। शिकायत दर्ज होने पर यह स्वचालित रूप से संबंधित निरीक्षण एजेंसियों को भेजी जाती है, जैसे लोक निर्माण विभाग। फील्ड में तैनात अधिकारी ऐप पर सड़कों से जुड़े अपडेट साझा करते हैं, और ऐप पर ब्लॉक किए गए मार्ग की जानकारी मिलने पर लोग जान पाते हैं कि मार्ग कब खुलेगा।
ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश
इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सैनी ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरा किया जाए।
नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में मुनादी करवाई जाए।