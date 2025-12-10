Hardik Pandya : चोट से उभरे हार्दिक पांड्या की जबरदस्त वापसी

पहले टी-20 मैच में किया आलराउंड प्रदर्शन, बने प्लेयर आॅफ द मौच

Hardik Pandya (आज समाज), खेल डेस्क : चोट लगने के बाद लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारतीय टीम के अनुभवी आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पहले टी-20 मैच में न केवल शानदार बल्लेबाजी की बल्कि अपने आॅलराउड प्रदर्शन के चलते प्लेयर आॅफ द मैच का अवॉर्ड भी हासिल किया। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 28 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। हार्दिक एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहे और उन्होंने इस मैच से वापसी की। हार्दिक ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे कर लिए और वह रोहित शर्मा और विराट कोहली की बराबरी पर पहुंच गए।

टीम की जीत के बाद ये बोले पांड्या

आलराउंडर ने इस पारी को सहज ज्ञान और धैर्य का मिला-जुला रूप बताया। पांड्या ने जिस तरह से पारी को आगे बढ़ाया, उससे खुश होकर कहा कि मुझे अपने शॉट्स पर कंट्रोल रखना था… विकेट में थोड़ा मसाला था। आपको थोड़ा हिम्मत दिखानी थी। यह बॉल को टाइम करने के बारे में ज्यादा था, बॉल को तोड़ने की कोशिश करने के बारे में नहीं। उनका यह धमाकेदार प्रदर्शन उनकी कंडीशनिंग पर लगातार काम करने का इनाम भी था। घर से दूर, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर, 32 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी टॉप फिटनेस वापस पाने के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगभग दो महीने मेहनत की।

12.3 ओवर में मात्र 74 रन पर सिमटी अफ्रीका

जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने मेहमान टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दबाव से उभर नहीं पाई और लगातार विकेट खाती चली गई। जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का यह सबसे छोटे प्रारूप में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले उसका न्यूनतम स्कोर 87 रन था जो 2022 में उसने भारत के खिलाफ ही बनाया था। दक्षिण अफ्रीका को छठी बार टी20 में 100+ रनों से हार का सामना करना पड़ा है जिसमें से तीन बार उसे भारत के खिलाफ 100+ रनों से हार मिली है। भारत की यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 2024 में 135 रनों से और 2023 में 106 रनों से हराया है।

