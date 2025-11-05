Hardik Pandya का हॉट अवतार! कभी कार वॉश तो कभी गर्लफ्रेंड संग पूल में ताबड़तोड़ रोमांस, पानी में लगाई आग

Hardik Pandya : भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपने मैदानी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ बिताए शानदार छुट्टियों के पलों के लिए।

हार्दिक पांड्या की छुट्टियों की डायरी वायरल

फिलहाल छुट्टियों पर, हार्दिक पांड्या ने प्रशंसकों के साथ अपनी मस्ती भरी छुट्टियों की एक झलक दिखाते हुए कई शानदार तस्वीरें साझा कीं। समुद्र तट पर मस्ती से लेकर माहिका के साथ सुकून भरे पलों तक, इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और प्रशंसक पूरी तरह से हैरान हैं।

पूल में रोमांस

जैसे ही काले बादल छाए, हार्दिक और माहिका ने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी – और उनकी केमिस्ट्री किसी बिजली से कम नहीं थी! प्रशंसक इस जोड़ी के जोशीले पलों के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोगों का कहना है कि वे “एक-दूसरे के लिए बने” लगते हैं।

बाथरूम में मस्ती और कपल गोल्स

तस्वीरों के एक और सेट में, दोनों बाथरूम में मस्ती करते हुए, बेफ़िक्र और ज़िंदादिल दिख रहे थे। प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उन्हें “साल का सबसे हॉट कपल” बताते हुए ढेरों कमेंट्स किए।

प्रशंसक हैरान – नताशा के बारे में क्या?

माहिका के साथ हार्दिक की रोमांटिक तस्वीरों ने प्रशंसकों को हैरान और अवाक कर दिया। कई लोगों ने टिप्पणी की कि उनकी पूर्व प्रेमिका नताशा स्टेनकोविक शायद इन अंतरंग तस्वीरों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होंगी।

खाना, मस्ती और पारिवारिक समय

हार्दिक ने अपने “पेट पूजा” के पलों की भी झलकियाँ साझा कीं – क्रिकेट मैच देखते हुए गोलगप्पे जैसे भारतीय स्नैक्स का आनंद लेते हुए। उन्हें अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए भी देखा गया, जिससे उनका कोमल, पारिवारिक पक्ष सामने आया।

हार्दिक का लेम्बोर्गिनी प्रेम

एक मज़ेदार मोड़ में, हार्दिक को अपनी लेम्बोर्गिनी खुद धोते हुए देखा गया – यह साबित करते हुए कि एक सुपरस्टार क्रिकेटर भी दूसरों की तरह साधारण, रोज़मर्रा के पलों का आनंद लेता है।