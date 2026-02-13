Hardik Pandya’s Ex-Wife Natasha Bikini Photos : पूल साइड ग्लैमर! बिकिनी में नताशा स्टेनकोविक ने ढाया कहर, फैंस बोले—WOW

Hardik Pandya’s ex-wife Natasha Bikini Photos : क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स-वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस-मॉडल नताशा स्टेनकोविक इन दिनों गोवा में छुट्टियां मना रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी छुट्टियों की कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, और वे सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं।

नतासा ने पूलसाइड की शानदार तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश पोज़ देती दिख रही हैं। लाल बिकिनी पहने, एक्ट्रेस बिल्कुल रेडिएंट और आसानी से स्टाइलिश लग रही थीं। उनके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल पोस्चर ने सबका ध्यान खींचा, और फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।

View this post on Instagram A post shared by @natasastankovic__

उन्होंने पूल के किनारे अपनी टोन्ड बॉडी भी दिखाई, और उनके नेचुरल ग्लो ने तस्वीरों में और भी चार्म जोड़ दिया। जिस तरह से नताशा ने कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे में देखा, उसने कई यूजर्स को इम्प्रेस किया, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला दी।

उनकी तस्वीरों पर रिएक्शन देते हुए एक यूज़र ने लिखा, “क्या किसी ने मेरा जबड़ा देखा है? मुझे लगता है कि यह अभी भी खुला हुआ है!” कई और लोगों ने उनकी फिटनेस, स्टाइल और बोल्ड कॉन्फिडेंस की तारीफ़ की।

नतासा स्टेनकोविक अक्सर सोशल मीडिया पर न सिर्फ़ अपनी खूबसूरती के लिए, बल्कि अपने बेटे अगस्त्य के साथ अपने दिल को छू लेने वाले रिश्ते के लिए भी ट्रेंड करती हैं। हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद, वह अपने बेटे की बहुत देखभाल से परवरिश कर रही हैं, और फैंस को उनके साथ बिताए पल देखना बहुत पसंद है।

अपनी डेटिंग लाइफ़ की बात करें तो, नतासा को कई मौकों पर एक मिस्ट्री मैन के साथ देखा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया है। दूसरी ओर, उनके एक्स-हस्बैंड हार्दिक पांड्या कथित तौर पर मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। अपनी लेटेस्ट वेकेशन तस्वीरों के साथ, नतासा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आसानी से और स्टाइल से ध्यान खींचना जानती हैं।