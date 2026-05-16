Hardik Pandya Wedding: Hardik Pandya और माहिका शर्मा की शादी की खबर वायरल, आखिर क्या है पूरा सच?

Hardik Pandya Wedding: इंडियन क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए उनकी कप्तानी टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से काफी सवालों के घेरे में रही है, वहीं अब उनकी कथित शादी की नई अफवाहें सोशल मीडिया पर छा गई हैं।

वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक शादी कर रहे हैं

Hardik Pandya and Mahieka Sharma are getting married on May 22 in Udaipur in a private ceremony❤️ pic.twitter.com/t3UUwITWSN — Amar💫 (@KUNGFU_PANDYA_0) May 15, 2026

कई वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या 22 मई को उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में मॉडल और इन्फ्लुएंसर माहिका शर्मा से शादी करने वाले हैं। ऑनलाइन गॉसिप के मुताबिक, दोनों कथित तौर पर पिछले साल से डेटिंग कर रहे हैं, और माहिका को अक्सर इंडिया और मुंबई इंडियंस के मैचों के दौरान देखा गया है।

ये अफवाहें ऑनलाइन तेजी से फैलीं, फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि क्रिकेटर जल्द ही चल रहे IPL ड्रामा के बीच अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं।

क्या शादी की खबर सच में सच है?

Hardik Pandya is set to marry for the third time. Hardik and Mahieka Sharma will marry on May 22 in Udaipur. pic.twitter.com/8JL59WI4sZ — desi sigma (@desisigma) May 15, 2026



कथित शादी को लेकर चर्चा के बावजूद, न तो हार्दिक पांड्या और न ही माहिका शर्मा ने ऑफिशियली इन खबरों को कन्फर्म किया है। अभी तक, इस बात का कोई वेरिफाइड सबूत या भरोसेमंद सोर्स सामने नहीं आया है कि शादी असल में 22 मई को हो रही है।

ज़्यादातर रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये अफवाहें ज़्यादातर बिना वेरिफाइड सोशल मीडिया चैट पर आधारित हैं, और फिलहाल हार्दिक पांड्या के शादी के प्लान के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है।

IPL 2026 में हार्दिक के लिए मुश्किल दौर जारी है

Hardik Pandya to marry Mahieka Sharma on probably on May 22. That’s great news Congratulations @hardikpandya7 hope you get all the happiness in world.@krunalpandya24 must give support to your brother in his low phase of career. pic.twitter.com/LqFe8t2jI2 — Rukmani (@smallwisetradez) May 15, 2026



शादी की अफवाहें हार्दिक पांड्या के लिए प्रोफेशनली मुश्किल समय में आ रही हैं। मुंबई इंडियंस पहले ही IPL 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजी टीम के साथ हार्दिक के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चिंता की बात यह है कि ऑलराउंडर चोट के कारण पिछले दो मैच नहीं खेल पाए।

KKR के खिलाफ हार्दिक वापसी कर सकते हैं

मुंबई इंडियंस के इस सीजन में अभी भी दो मैच बाकी हैं, जिसमें 20 मई को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक अहम मुकाबला भी शामिल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चोट से उबरने के बाद हार्दिक पांड्या उस मैच में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल, फैंस ऑफिशियल बयान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ को लेकर अटकलों का दौर जारी है।