Hardik Pandya-Mahieka Sharma Valentine: प्यार में डूबे हार्दिक पांड्या! माहिका शर्मा के लिए शेयर किया रोमांटिक पोस्ट

Hardik Pandya-Mahieka Sharma Valentine: इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अभी T20 वर्ल्ड कप में बिज़ी हैं, जहाँ उन्होंने हाल ही में नामीबिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दी और इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया। उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें “मैन ऑफ द मैच” भी चुना गया। लेकिन मैदान पर अपने शानदार परफॉर्मेंस के अलावा, हार्दिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं।

हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से मॉडल माहिका शर्मा के साथ अपने रिलेशनशिप की अफवाहों की वजह से खबरों में हैं। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है और वे अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार दिखाते हैं। वैलेंटाइन डे से पहले, इस कपल ने एक बार फिर ऑनलाइन रोमांटिक पोस्ट शेयर करके ध्यान खींचा।

माहिका शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें बताया कि वह वैलेंटाइन डे और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली पहुंची थीं। तस्वीर में हार्दिक पांड्या खुशी-खुशी गुलाब का गुलदस्ता पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। फोटो के साथ माहिका ने लिखा, “टाइम पर दिल्ली पहुंच गई। मेरी ज़िंदगी का मैन ऑफ़ द मैच।”

हार्दिक पांड्या ने उसी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिर से शेयर किया और अपना एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, “वैलेंटाइन और मेरे बच्चे का बर्थडे वीक शुरू।” इस पोस्ट से साफ इशारा मिलता है कि कपल वैलेंटाइन डे एक साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बाद माहिका का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा।

हार्दिक और माहिका को कई बार एक साथ देखा गया है, और उनका सोशल मीडिया वेकेशन और आउटिंग की रोमांटिक तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है। उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने अक्सर डेटिंग की अफवाहों को हवा दी है, और उनके हालिया पोस्ट ने आग में घी डालने का ही काम किया है।

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि हार्दिक पांड्या की शादी पहले नताशा स्टेनकोविक से हुई थी। इस कपल ने 2020 में शादी की और उनका एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्य है। हालांकि, शादी के चार साल बाद, हार्दिक और नताशा ने 2024 में अलग होने का फैसला किया। उनके तलाक की खबर कई फैंस के लिए एक शॉक की तरह थी, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों अब साथ नहीं हैं।

अब, जब उनका क्रिकेटिंग फॉर्म शानदार है और उनकी पर्सनल लाइफ फिर से लाइमलाइट में है, तो हार्दिक पांड्या एक बार फिर मैदान और हेडलाइन दोनों पर छाए हुए हैं।