Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Romance: GF माहिका शर्मा पर दिल हार बैठे हार्दिक पंड्या, फैमिली बॉन्ड ने जीता फैंस का दिल

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Romance: इंडियन क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या भले ही मैदान पर छक्के मारने के लिए जाने जाते हों, लेकिन पिच के बाहर, वह एक पूरे फैमिली मैन के तौर पर दिल जीत रहे हैं। क्रिकेटर ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ कई अनदेखे फोटो शेयर किए हैं, और फैंस को इसका हर पल बहुत पसंद आ रहा है।

हार्दिक और माहिका की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया

वायरल तस्वीरों में से एक में, हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा कैमरे के लिए पोज़ देते हुए एक साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। यह कपल एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ और पूरी तरह से एक-दूसरे की कंपनी में खोया हुआ लग रहा है।

एक और दिल पिघला देने वाली तस्वीर में हार्दिक प्यार से माहिका को देख रहे हैं, और फैंस बस उनके उन्हें देखने के तरीके के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर बड़े रिलेशनशिप गोल्स सेट कर रही है।

माहिका के ट्रेडिशनल साड़ी लुक ने सबका ध्यान खींचा

कपल की प्यारी बॉन्डिंग के अलावा, माहिका शर्मा के एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक ने भी सबका ध्यान खींचा है। खूबसूरत साड़ी पहने, वह बहुत खूबसूरत लग रही थीं, और फैंस उनके खूबसूरत देसी अवतार की तारीफ कर रहे हैं।

माहिका ने अगस्त्य के साथ शेयर किया प्यारा बॉन्ड

दिल को छू लेने वाले फैमिली मोमेंट्स यहीं नहीं रुके। हार्दिक पांड्या ने भी माहिका की अपने बेटे अगस्त्य के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए कीमती फोटो शेयर कीं। तस्वीरों में दोनों के बीच का प्यारा बॉन्ड खूबसूरती से दिखाया गया है, जिससे फैंस इमोशनल हो गए हैं।

एक और प्यारी तस्वीर में, छोटा अगस्त्य अपने पिता के एक बड़े पोस्टर के पास गर्व से पोज़ देता हुआ दिख रहा है, जो ऑनलाइन दिल पिघला रहा है।

हार्दिक के अनदेखे लाइफस्टाइल मोमेंट्स वायरल

फोटो डंप में हार्दिक की एक दमदार अनदेखी तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें वह मैदान पर जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे, जो क्रिकेट के लिए उनके पैशन और डेडिकेशन को दिखा रहा था।

एक मज़ेदार कैंडिड मोमेंट में क्रिकेटर को बिस्तर पर आराम करते हुए फ्रूट सलाद का कटोरा लेते हुए दिखाया गया। तस्वीर में उनकी शरारती मुस्कान खास तौर पर फैंस की पसंदीदा बन गई है।

फैंस इन अनदेखी फैमिली फोटोज को पूरी तरह से ट्रीट कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ की इतनी करीबी झलक बहुत कम देखने को मिलती है। रोमांस से लेकर पिता बनने तक, क्रिकेटर की लेटेस्ट फोटोज ने इंटरनेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।