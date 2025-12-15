Hardik Pandya Ex Wife Natasa Stankovic: हार्दिक पंड्या की Ex वाइफ का ग्लैमरस अंदाज, ‘अप्सरा’ जैसी खूबसूरती ने लूटी महफिल

Hardik Pandya Ex Wife Natasa Stankovic: एक्ट्रेस-मॉडल नताशा स्टेनकोविक, जिनकी पहले भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से शादी हुई थी, अपने शानदार लुक्स से लगातार ध्यान खींच रही हैं। हालांकि शादी के कुछ साल बाद यह कपल अलग हो गया, लेकिन नताशा अब खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी और अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं।

तलाक के बाद, नताशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। वह अक्सर अपने फैंस के साथ ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, और एक बार फिर, उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सभी को दीवाना बना दिया है।

नताशा अबू जानी संदीप खोसला के आउटफिट में कमाल लग रही हैं

इस बार, नताशा ने अबू जानी संदीप खोसला के डिज़ाइनर आउटफिट में फोटोशूट करवाया। उन्होंने गोल्डन ब्रैलेट के साथ सिल्क की लंबी, ज़मीन छूती स्कर्ट पहनी थी, जिसमें वह बहुत एलिगेंट और कॉन्फिडेंट लग रही थीं। इस लुक को पूरा करने के लिए,

उन्होंने एक फिश-कट मिरर-वर्क केप पहना था, जिस पर बड़े और छोटे शीशों के चारों ओर सरसों के धागे से खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। नताशा ने इस आउटफिट को बहुत ही ग्रेस के साथ कैरी किया, जिससे उन्हें रॉयल और शानदार वाइब्स मिल रही थीं।

फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे

तस्वीरों में, नताशा के साथ एक और मॉडल दिख रहा है, जिसने ब्लैक शर्ट और पैंट के साथ एक लंबा कोट पहना है, जिसके नेकलाइन पर सफेद हाथ की कढ़ाई है। इससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई, कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या वह उनका नया दोस्त हो सकता है।

हालांकि, ज़्यादातर फैंस का ध्यान साफ ​​तौर पर नताशा की दिलकश खूबसूरती पर था। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। एक फैन ने लिखा, “नताशा, तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। इतनी रॉयल वाइब्स, तुम एक रानी की तरह दिखती हो।”

फिटनेस और OTT प्रोजेक्ट्स पर फोकस

नताशा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियो और फिटनेस तस्वीरें शेयर करती हैं, जिससे वह अपनी लगन और अनुशासन से फैंस को प्रेरित करती हैं। इस बीच, वह एक्टिव रूप से अच्छे रोल की तलाश में हैं और उन्होंने भविष्य में OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने में भी दिलचस्पी दिखाई है।

अपने कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और चार्म के साथ, नताशा स्टेनकोविक साफ तौर पर अपनी ज़िंदगी के एक नए और पावरफुल दौर में कदम रख रही हैं – पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से।