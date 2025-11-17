Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत जिले के समालखा शहर की ऑफिसर कॉलोनी में मोबाइल व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने व फोन हैक करने से आहत होकर एक कारपेंटर ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जिसकी सूचना पुलिस को दी गई । वहीं मृतक के चाचा ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अश्लील फोटो व शब्द भेजे गए

मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 3 शास्त्री नगर निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया की आज सुबह 11:30 बजे मुझे सूचना मिली कि मेरे भतीजे करीब 35 वर्षीय मनीष कुमार ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने बताया कि 16 नवंबर को सुबह के समय मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें अश्लील फोटो व शब्द भेजे गए।

लोन लेने की बात पूछी तो उसने कहा कि मेरा फोन हैक किया हुआ

जिसको लेकर मैंने अपने भतीजे मनीष कुमार के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो और कोई लोन लेने की बात पूछी तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरा फोन हैक किया हुआ है जिसको लेकर भतीजे मनीष कुमार ने ऑनलाइन साइबर आईडी पर शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि भतीजे का मोबाइल फोन हैक करने वाले का पता लगाया जाए क्योंकि उसके मोबाइल व्हाट्सएप पर नग्न फोटो एडिटिंग करके हमारे पास भेजे गए।

मृतक हाईवे पर एक फैक्ट्री में कारपेंटर का काम करता था

जिससे आहत होकर मनीष कुमार ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई । पीड़ित ने बताया कि मृतक हाईवे पर एक फैक्ट्री में कारपेंटर का काम करता था। इस संबंध चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर सामान्य अस्पताल समालखा में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

