Bada Mangal: हनुमान जी को प्रिय हैं ये भोग

पांचवें बड़े मंगल पर जरूर करें अर्पित, दूर होंगे संकट!

Bada Mangal, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने के मंगलवारों का एक विशेष और बेहद पवित्र महत्व माना गया है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी चुटकियों में दूर हो जाते हैं।

आज ज्येष्ठ मास का पांचवां बड़ा मंगल है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो आज के दिन बजरंगबली को उनकी कुछ बेहद प्रिय चीजों का भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। आइए जानते हैं कि पांचवें बड़े मंगल पर हनुमान जी को किन चीजों का भोग अर्पण करना आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है।

पांचवें बड़े मंगल का विशेष महत्व

ज्येष्ठ मास में आने वाले बड़े मंगल का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की उपासना से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर होती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

हनुमान जी को चढ़ाएं बूंदी के लड्डू

हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बेहद प्रिय माने जाते हैं। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन श्रद्धापूर्वक लड्डू अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं।

चना और गुड़ का भोग

हनुमान जी को भुना हुआ चना और गुड़ अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। कई भक्त पूजा के बाद इस प्रसाद को लोगों में बांटते हैं। मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

तुलसी पत्तों का अर्पण

हालांकि तुलसी का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु से माना जाता है, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को भी तुलसी अर्पित की जाती है। पूजा के दौरान तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है।

केसरिया सिंदूर और चमेली का तेल

हनुमान जी को केसरिया सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बड़े मंगल पर भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साहस तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

केले और मौसमी फलों का भोग

बड़े मंगल के दिन केले, आम और अन्य मौसमी फलों का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद इन फलों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।

बेसन या आटे का चूरमा

कई क्षेत्रों में हनुमान जी को चूरमा का भोग लगाने की भी परंपरा है। घी और गुड़ या चीनी से तैयार किया गया चूरमा भक्तिभाव से अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि यह भोग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है।

अभी बाकी हैं तीन बड़े मंगल

ज्येष्ठ माह में इस साल अभी तीन बड़े मंगल और शेष हैं। यदि आप किसी कारणवश पिछले बड़े मंगल पर पूजा नहीं कर पाए हैं तो आने वाले मंगलवारों पर भी विशेष पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

पूजा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

बड़े मंगल के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और प्रिय भोग अर्पित करें। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के संकट दूर होने लगते हैं।