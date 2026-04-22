Hansika Motwani: सहेली के एक्स से शादी पड़ी भारी? 4 साल बाद टूटा रिश्ता,एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Hansika Motwani: एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने बिज़नेसमैन सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। 2022 में एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी करने वाले इस कपल ने मार्च 2026 में ऑफिशियली अलग होने का फैसला किया — इस बात से फैंस हैरान रह गए।
अब, अलग होने के एक महीने बाद, हंसिका ने खुलकर अपनी इमोशनल जर्नी शेयर की है, जिसमें उन्होंने ब्रेकअप और उस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की जिसने उन्हें इससे उबरने में मदद की।
“मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत था”
मैशेबल इंडिया के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, हंसिका ने बताया कि कैसे उनके परिवार ने उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में एक अहम रोल निभाया।
उन्होंने कहा, “मेरी माँ हमेशा मेरा सहारा रही हैं, और मेरा भाई भी। उनके सपोर्ट ने सब कुछ आसान बना दिया।” जब उनसे पूछा गया कि क्या शादी खत्म करने के बारे में अपने परिवार को बताना मुश्किल था, तो हंसिका ने माना कि ऐसा नहीं था — क्योंकि उन्हें हमेशा पता था कि वे उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे।
“सपोर्ट ही सब कुछ है। इससे मुझे बहुत मदद मिली। मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं बताया कि क्या करना है — वे बस चाहते थे कि मैं खुश और हेल्दी रहूँ।”
कोई पछतावा नहीं, कोई सफाई नहीं
अपने तलाक को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं और अटकलों पर बात करते हुए, हंसिका ने साफ किया कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है।
हॉटरफ्लाई के साथ पहले की बातचीत में, उन्होंने कहा: “लोगों को क्लिकबेट चाहिए था — उन्हें वह मिल गया। उन्हें हेडलाइन चाहिए थीं — उन्हें वह भी मिल गईं। मैंने कभी खुद को समझाया नहीं, और न ही कभी बताऊँगी, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।”
उन्होंने एक दमदार नज़रिया जोड़ा: “गलत ट्रेन में दुख उठाने से बेहतर है कि उससे उतर जाऊँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं जहाँ हूँ, खुश हूँ।”
अभी भी प्यार में विश्वास
दिल टूटने के बावजूद, हंसिका मोटवानी का प्यार पर से विश्वास नहीं उठा है। “मुझे प्यार पर यकीन है — यह खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि सही समय कब आएगा, लेकिन यूनिवर्स मुझे गाइड करेगा। अगर यह होना है, तो होगा।”
एक शादी जो टिक नहीं पाई
हंसिका और सोहेल ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद 4 दिसंबर, 2022 को शादी कर ली। हालांकि, खबर है कि कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं, जिससे आखिरकार 2026 में उनका सेपरेशन हो गया।
उनका रिश्ता भी शुरू से ही पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में था। सोहेल की पहले रिंकी बजाज से शादी हुई थी — जो कथित तौर पर हंसिका की करीबी दोस्त थीं — जिसकी वजह से उनकी शादी के समय उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।
हालांकि उनकी शादी का चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन हंसिका ठीक होने, आगे बढ़ने और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने पर फोकस करती दिख रही हैं। परिवार के मजबूत सपोर्ट और प्यार को लेकर उम्मीद भरी सोच के साथ, एक्ट्रेस साफ तौर पर प्रेशर के बजाय शांति चुन रही हैं।