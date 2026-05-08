Nehha Pendse : ‘दरिंदे को बीच चौराहे फांसी दो!’ Nehha Pendse का फूटा गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी

Nehha Pendse : टीवी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वह एक ऐसी भयानक घटना पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए चर्चा में हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर यह एक्ट्रेस, जब कोई बात उन्हें सच में प्रभावित करती है, तभी अपनी बात रखती हैं। पुणे से सामने आए एक परेशान करने वाले अपराध की खबर पढ़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

पुणे की घटना ने हर किसी को चौंका दिया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुणे में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने ही नाती-पोतों के साथ गलत व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि इस घटना में उसने अपने पोते को बेचने की कोशिश की, और उसके बाद अपनी पोती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। शुक्र है कि आरोपी अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि छोटी बच्ची की चीखें सुनकर आस-पास के लोग सतर्क हो गए और समय रहते मौके पर पहुँच गए।

इस मामले के चौंकाने वाले खुलासों ने ऑनलाइन लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया है, और नेहा पेंडसे उन मशहूर हस्तियों में से एक थीं जिन्होंने इस घिनौने कृत्य की खुले तौर पर निंदा की।

नेहा पेंडसे ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी

इस घटना से बेहद आहत नेहा पेंडसे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह खबर शेयर की और आरोपी पर जमकर भड़ास निकाली। एक्ट्रेस ने कथित तौर पर आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।

उनकी इस भावुक प्रतिक्रिया ने जल्द ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा; कई फैंस ने उनके इस रुख का समर्थन किया और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।

एक्ट्रेस ने कड़ी सज़ा की अपील की

अपनी पोस्ट में नेहा पेंडसे ने अधिकारियों से अपील की कि वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एक्ट्रेस का मानना ​​है कि इस तरह के अपराधों के लिए कानून के तहत सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

टीवी से दूर, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव

भले ही नेहा पेंडसे पिछले कुछ समय से टीवी की दुनिया से दूर हैं, लेकिन वह ऑनलाइन काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपने फैंस के साथ अपनी राय साझा करती हैं। नेहा पेंडसे खुद भी पहले एक डरावनी घटना का शिकार हो चुकी हैं



दिलचस्प बात यह है कि खुद एक्ट्रेस ने भी एक बार अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ा एक डरावना अनुभव साझा किया था। कुछ महीने पहले उन्होंने बताया था कि एक आदमी ने कथित तौर पर उनसे रास्ता पूछने के बहाने उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कार में खींचने की कोशिश की थी।

अपनी बेबाक शख्सियत के लिए मशहूर

‘भाबीजी घर पर हैं!’ के फैंस पहले से ही जानते हैं कि नेहा पेंडसे न सिर्फ परदे पर, बल्कि असल ज़िंदगी में भी बेहद निडर और बेबाक हैं। उनकी यह ताज़ा प्रतिक्रिया एक बार फिर यह साबित करती है कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं हटतीं।

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