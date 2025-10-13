Israel–Hamas ceasefire : हमास आज छोड़ेगा इजरायल के बंधक

20 लोगों को हमास करेगा रेड क्रॉस के हवाले, कई लोग दो दशक से थे कैद

Israel–Hamas ceasefire (आज समाज), नई दिल्ली : इजरायल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद लोगों में उम्मीद की किरण जाग रही है। यही कारण है कि हजारों लोग गाजा में अपने उन घरों में लौट रहे हैं जिन्हें वे पहले छोड़ चुके थे। इजरायल और हमास के बची चले युद्ध के दौरान ये घर अब खंडहर में तबदील हो चुके हैं। वहीं हमास इजरायल के उन बंधक लोगों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है जो पिछले कई साल से हमास की कैद में थे।

इजरायल की तरफ से ये बयान आया सामने

इजरायल ने रविवार को कहा कि गाजा पट्टी में बंद सभी जीवित बंधकों को सोमवार तक रिहा कर दिया जाएगा। यह कदम हमास के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत उठाया जा रहा है, जिसने दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की नई उम्मीद जगाई है। इस्राइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामीर ने कहा कुछ ही घंटों में हम सब फिर से एक साथ होंगे।

इजरायल की ओर से बताया गया कि 20 जीवित बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। उन्हें छह से आठ गाड़ियों के काफिले में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने कहा कि इस बार बंधकों की अदला-बदली पहले की तरह सार्वजनिक मंचों पर नहीं की जाएगी। बंधकों की रिहाई के बाद उन्हें या तो सीधे अपने परिवारों से मिलाया जाएगा या आवश्यकता होने पर अस्पताल पहुंचाया जाएगा।

2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा इजरायल

इजरायल ने घोषणा की है कि बंधकों की रिहाई के बाद वह लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। इनमें 250 लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जबकि लगभग 1,700 लोग गाजा से बिना आरोप के हिरासत में लिए गए हैं।

आज इजरायल पहुंच रहे हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि इस संघर्ष विराम के लिए ट्रंप इजरायल या फिर गाजा नहीं गए थे बल्कि उन्होंने अमेरिका में बैठकर ही दोनों देशों में शांति करवा दी। संघर्ष विराम होने के बाद आज ट्रंप पहली बार इजरायल पहुंच रहे हैं।

