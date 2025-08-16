Hair Fall Problems : अगर आप भी बालों की समस्या से हैं परेशान तो अपनाएं ये तरीका

Hair Fall Problems: (आज समाज): Health News : बारिश के मौसम में अक्सर बाल झड़ने की समस्या होती है, इसलिए हम बहुत से उपाय करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि आप इस समस्या से कैसे निपटें बालों का झड़ना कैसे नियंत्रित करें

हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आजमाने के बाद आपको एक महीने में ही नतीजे दिखने लगेंगे। यह उपाय आजमाना बहुत आसान है। तो बिना ज़्यादा टेंशन लिए, इस उपाय को आजमाएँ और बालों का झड़ना ज़रूर रोकें।

बालों का झड़ना रोकने के उपाय

सामग्री

2 बड़े चम्मच ब्राह्मी पाउडर

2 बड़े चम्मच रीठा पाउडर

1 कप तिल का तेल या नारियल का तेल

1 छोटा चम्मच आंवला तेल

5-6 नीम के पत्ते

ऐसे बनाये तेल

इस नुस्खे को आजमाने के लिए, आपको घर का बना तेल तैयार करना होगा। इसके लिए, सबसे पहले तिल या नारियल के तेल को हल्का गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए, तो इसमें नीम के पत्ते डालें और धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएँ।

जब यह पक जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। इस तेल के ठंडा होने के बाद, इसमें ब्राह्मी और रीठा पाउडर मिलाएँ। अगर आपके पास आंवला तेल है, तो एक चम्मच आंवला तेल मिलाएँ। अब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है।

इस तरह इस्तेमाल करें

ऊपर बताई गई विधि से तेल तैयार करने के बाद, इस तेल को बालों की जड़ों में लगाकर अच्छी तरह मालिश करें। इसे कम से कम 1 घंटे तक लगा रहने दें। एक घंटे बाद, अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें।

अब अगर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करें। हफ़्ते में दो बार इस्तेमाल करने के बाद, सिर्फ़ एक महीने में फ़र्क़ देखें।