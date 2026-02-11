Hair Care Tips: बालों की सेहत के लिए घरेलू उपाय: शहनाज़ हुसैन

Hair Care Tips: बालों की देखभाल में हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बालों की सेहत से जुड़े अनेक मुद्दों पर काफी सटीक जानकारी का अभाव देखने को मिलता है और बालों को त्वचा और चेहरे की देखभाल के मुकाबले कम ही तरजीह दी जाती है, जबकि बाल हमारे व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका अदा करते हैं।

घने और खूबसूरत बाल हर किसी की चाहत होती है, लेकिन खराब जीवनशैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों की देखभाल करना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। कुछ बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कुछ की सिर में तैलीय त्वचा से जूझते रहते हैं। कुछ रूसी से परेशान हैं तो कुछ के बाल बहुत रूखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बालों की देखभाल करके थक चुके होते हैं और नतीजा उनकी इच्छा के अनुसार नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि स्वस्थ बाल पाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है।

सही आहार है जरूरी

अगर आप सेहत और अच्छे बाल चाहते हैं तो आप सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए संतुलित आहार काफी अहम भूमिका अदा करता है।

घने और मुलायम बालों के लिए अपने आहार में अंडे, चिकन, मछली, दालें, सोयाबीन, दही और पनीर को जरूर शामिल करें क्योंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं। भरपूर प्रोटीन वाला खाना खाने से आपके बालों की बनावट बनने और नई वृद्धि में मदद मिलती है।

बालों की सेहत के लिए बेरीज़, पालक, शकरकंद और एवोकाडो काफी मददगार साबित होते हैं और आपको इनका नियमित सेवन करना चाहिए। पालक, मेथी, चुकंदर और दालें बालों की जड़ों को पोषण देती हैं।

नींद और तनाव का असर

घने और मुलायम बालों के लिए नींद भी पूरी करें और खुद को तनावमुक्त रखें। रात की नींद आपके शरीर के साथ-साथ आपके बालों को भी रिफ्रेश करती है। 6-7 घंटे की नियमित भरपूर नींद आपके बालों के विकास में भी काफी सहायक होती है। पर्याप्त नींद प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका पुनरुद्धार और हार्मोन नियंत्रण में सहायक होती है जिससे बालों की कोशिकाएं बढ़ती हैं और बालों का विकास होता है। पर्याप्त नींद बालों को झड़ने से रोकती है। सोते समय शरीर में अधिकतम प्रोटीन का उत्पादन होता है जोकि बालों की कोशिकाओं को मजबूत करने में सहायक होता है।

मैं आपको बता दूँ कि तनाव महिला और पुरुष दोनों के बालों के झड़ने का मुख्य कारण है। तनाव से हार्मोन में बदलाव आता है जिससे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। काम के प्रेशर, कम नींद, भावनात्मक थकावट, बीमारी या हार्मोन में अशांति की वजह से दीर्घकालिक तनाव हो जाता है जिससे ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो जाता है और बालों का समय से पहले सफेद होना शुरू हो जाता है।

प्राकृतिक तरीके से बालों की सफाई

बालों की देखभाल के लिए जरूरी है कि आप अपने बालों को अच्छी तरह से धोएं और प्राकृतिक चीजों से उन्हें दुलारें।

बाजार में बेचे जाने वाले रासायनिक उत्पादों के नियमित प्रयोग करने से बालों पर काफी असर पड़ता है। इस वजह से आपको घर पर ही हेयर क्लींजर तैयार करना चाहिए। आप आंवला और रीठा-शिकाकाई का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके बालों को पोषण देने के साथ-साथ स्कैल्प को भी साफ करता है।

बालों को धोने के लिए आप घर पर ही प्राकृतिक क्लींजर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक मुट्ठी सूखा रीठा, शिकाकाई और आंवला लें। इन्हें एक लीटर पानी में डालकर रात भर भीगने के लिए रख दें। अगले दिन जड़ी-बूटियों को पानी के साथ धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए, लेकिन इसे तेज आंच पर न उबालें। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर छलनी की मदद से इसे छान लें। फिर इस मिश्रण का इस्तेमाल अपने बालों को धोने के लिए करें।

बालों की ऑयलिंग कैसे करें

कुछ दिनों तक बालों में तेल लगाएं। बालों में हल्के हाथ से तेल से मसाज करें। इससे बालों की कोशिकाओं में रक्त का संचार बढ़ता है और बाल कोमल और मुलायम हो जाते हैं। ध्यान रहे कि आपको बालों को तेजी से रगड़ना नहीं है।

आप बालों में नारियल का तेल या जैतून का तेल लगा सकते हैं। बालों को स्वस्थ बनाने में बादाम का तेल भी कारगर हो सकता है। बालों में रूसी की समस्या के समाधान के लिए शुद्ध नारियल का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल करके रूसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप शुद्ध जैतून का तेल गर्म करके भी लगा सकते हैं।

आप रात में रूई का उपयोग करके सिर पर तेल लगा सकते हैं। अगली सुबह एक नींबू का रस स्कैल्प पर लगाएं और आधे घंटे बाद बालों को धो लें।

आप अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन, सल्फर और फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व बालों में पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं।

लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेषज्ञ हैं और “हर्बल क्वीन” के रूप में लोकप्रिय हैं।