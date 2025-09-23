H1B Visa Fees Update : एच1बी वीजा फीस वृद्धि की अमेरिका में भी आलोचना

इसे ट्रंप का भारत के खिलाफ सीधा प्रहार बताया

H1B Visa Fees Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा की फीस में की गई असमान्य वृद्धि का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। ज्यादातर आर्थिक विशेषज्ञ इसे अमेरिकी राष्टÑपति का जल्दबाजी में लिया गया गलत निर्णय बता रहे हैं तो वहीं एआरके इन्वेस्ट की सीईओ कैथी वुड ने डोनाल्ड ट्रंप पर इस मामले में सख्त शब्दों में निंदा की है।

वुड ने ट्रंप की निंदा करते हुए इसे भारत पर सीधा हमला बताया है। वुड के अनुसार, यह फीस बढ़ोतरी टैरिफ की तरह है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिका-भारत की बातचीत पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे ‘कमरे से आॅक्सीजन निकाल लेने जैसा बताया। वीजा फीज बढ़ोतरी 21 सितंबर से लागू हो गई है। इसका भारतीय आईटी सेक्टर पर असर पड़ने के आसार हैं।

अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है

कैथी वुड ने कहा कि एच-1बी वीजा फीस को अचानक बढ़ाकर 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) करना इमिग्रेशन के बारे में नहीं है। यह दबाव बनाने का तरीका है। कैथी वुड ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, एच-1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी ट्रंप की भारत के साथ बातचीत का हिस्सा है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। उन्होंने इस कदम की तुलना ट्रेड टैरिफ से की। उनका मानना है कि ट्रंप इस तरह से भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं।

भारत के प्रति गलत रवैया रख रहे ट्रंप

वुड ने कहा कि ट्रंप ने कोई सबक नहीं सीखा है। उन्हें लगता है कि वह मोदी और भारत के साथ बातचीत करने के लिए डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, वह एक बार फिर गलत हैं। उनका मानना है कि ट्रंप की यह रणनीति उलटी पड़ सकती है।

