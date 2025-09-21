Triathlon race : ट्रायथलॉन रेस जीतकर गुरुग्राम के रजत गुप्ता विश्व फलक पर चमके

बिना रुके 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एवं 42 किलोमीटर रनिंग की

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। स्थानीय निवासी रजत गुप्ता ने वेल्स (इंग्लैंड), आस्टरिया क्लेजनफर्ट (ऑस्ट्रिया), लंकावी (मलेशिया), फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) आदि विश्व के कई शहरों में इस रेस को समय से पहले पूरा करके अपनी उम्र वर्ग में विश्व में नंबर-1 भारतीय होने का गौरव स्थापित करके देश एवं हरियाणा के नाम को विश्व मेंं रोशन किया है। ट्रायथलॉन रेस जिसे आयरन मैन रेस के नाम से भी जाना जाता है। बिना रुके 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एवं 42 किलोमीटर रनिंग करनी होती है।

इन तीनों को पूरा करने के लिए अधिकतम 17 घंटे का समय निर्धारित होता है। इन प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करके रजत गुप्ता ने 14 सितंबर 2025 को फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होने वाली वल्र्ड चैंपियनशिप ट्रायथलॉन रेस में अपना स्थान बनाया था। दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस ट्रायथलॉन रेस को 14 घंटे 18 मिनट में पूरी करके वल्र्ड चैंपियनशिप ट्रायथलॉन में भाग लेने और उसे पूरा करने वाले अपनी उम्र के प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त करके हरियाणा एवं देश का नाम रोशन किया है।

भूमध्य सागर में ऊंची लहरों के बीच भी होती है ट्रायथलॉन

नीस वल्र्ड चैंपियनशिप ट्रायथलॉन आसान नहीं बल्कि बहुत ही जटिल है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग भूमध्य सागर में ऊंची लहरों तथा प्रतिकूल प्रस्थितियों के बीच करनी होती है। 180 किलोमीटर साइकिलिंग 2500 मीटर ऊंची दुर्गम पहाडिय़ों पर करनी होती है। 25 वर्षीय रजत गुप्ता खेल की दुनिया का बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। ट्रायथलॉन रेस के अलावा ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस का खिलाड़ी भी रह चुका है। रजत गुप्ता सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क रिसॉट्र्स के निवासी है ।

शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री गुरुग्राम के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार गुप्ता के सुपुत्र है। रजत गुप्ता के खेल की दुनिया में सफलता के लिए प्रोग्रेसिव फैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पैटर्न इन चीफ बोधराज सीकरी, पैटर्न हरीश घई, चेयरमैन दीपक मैनी, वाईस चेयरमैन डॉ. एसपी अग्रवाल, डायरेक्टर एडवोकेट आरएल शर्मा, डायरेक्टर डॉ. अंशुल ढींगरा एवं पीएफटीआई की समस्त कोर कमेटी की ओर से शुभकामनाएं दी गई।

