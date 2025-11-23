Gurugram Pollution: जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, 325 पर पहुंचा एक्यूआई

डॉक्टरों ने लोगों को सुबह-शाम की सैर करने से मना किया

Gurugram Pollution, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 तक पहुंच गया। जोकि बेहद खराब कैटेगरी में है। पिछले 24 घंटे के दौरान पीएम 2.5 का हाईलेवल 457 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। जबकि पीएम 10 का हाईलेवल 446 रहा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुबह व शाम की सैर बंद करने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सैर तत्काल बंद करने को कहा है।

वहीं स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पांचवीं तक के बच्चों की आॅनलाइन क्लास जारी रखें। हालांकि प्रदूषण रोकने के लिए अधिकृत एजेंसियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर डीसी अजय कुमार का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में अब भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है और प्रशासन इन सभी खामियों को चिह्नित करते हुए लगातार निगरानी, फील्ड निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

प्रदूषण बढ़ने के कारण