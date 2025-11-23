Gurugram Pollution: जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, 325 पर पहुंचा एक्यूआई

By
Rajesh
-
0
59
Gurugram Pollution: जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, 325 पर पहुंचा एक्यूआई
Gurugram Pollution: जहरीली हुई गुरुग्राम की हवा, 325 पर पहुंचा एक्यूआई

डॉक्टरों ने लोगों को सुबह-शाम की सैर करने से मना किया
Gurugram Pollution, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 तक पहुंच गया। जोकि बेहद खराब कैटेगरी में है। पिछले 24 घंटे के दौरान पीएम 2.5 का हाईलेवल 457 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। जबकि पीएम 10 का हाईलेवल 446 रहा। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुबह व शाम की सैर बंद करने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सैर तत्काल बंद करने को कहा है।

वहीं स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पांचवीं तक के बच्चों की आॅनलाइन क्लास जारी रखें। हालांकि प्रदूषण रोकने के लिए अधिकृत एजेंसियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर डीसी अजय कुमार का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में अब भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है और प्रशासन इन सभी खामियों को चिह्नित करते हुए लगातार निगरानी, फील्ड निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

प्रदूषण बढ़ने के कारण

  • ग्रैप-3 लागू होने के बावजूद शहर में बिल्डर और रोड प्रोजेक्ट बिना कवरिंग, पानी छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन के चल रहे हैं। एनसीआर ने अब तक सिर्फ 200 के करीब चालान काटे, जो नाकाफी हैं।
  • सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नहीं हो रही। डीजल वाहनों पर पाबंदी का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है। रात में हजारों बाहर के ट्रक शहर से निकलते हैं। जिनका खतरनाक धुआं प्रदूषण बढ़ाने
  • शहर में बड़ी संख्या में सड़कें या तो टूटी हुई हैं या बार-बार खोदी जा रही हैं। एमसीजी के पास सिर्फ 18 मैकेनिकल स्वीपर और 6 वाटर टैंकर हैं। इतने से दो हजार किमी से ज्यादा की सड़कें साफ नहीं हो सकतीं।
  • नवंबर में हवा की गति बहुत कम 5 से 8 किमी प्रति घंटा है। हवा में नमी से प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जा रहे हैं। अगले 5-7 दिन तक बारिश की कोई संभावना भी नहीं है।