Gurugram News : हाइटेंशन लाइन से करंट लगने से युवक की मौत

लोहे का फोल्डिंग हाइटेंशन लाइन से टकराने पर हुआ हादसा

Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम। हाइटेंशन लाइन से करंट लगने से कानपुर के एक युवक की यहां मौत हो गई। उसका लोहे का फोल्डिंग हाइटेंशन लाइन टकराने से यह हादसा हुआ। करंट लगते ही उसके शरीर में आग लग गई और वह बुरी तरह से झुलस गया।

युवक यहां मानेसर में अपनी चचेरी बहन के साथ किराये के मकान में रहता था। उसकी बहन ने बताया कि उनका पंखा खराब हो गया था। गर्मी के कारण वे छत पर सोने के लिए चले गए थे। वहां पर काफी मच्छर काट रहे थे। आधी रात को ठंड होने लगी तो वे नीचे सोने के लिए उठे। वह तो बिस्तर लेकर नीचे आ गई। उसका भाई अजीत भी फोल्डिंग पलंग नीचे लेकर आने लगा। वह नीचे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर ही गई थी कि जोरदार धमाका हुआ।

11 हजार किलोवाट का हाइटेंशन लाइन से टकरा

उसने बाहर निकलकर देखा तो उसके भाई अजीत के कपड़ों में आग लगी थी। वह घर के ऊपर से जा रहे 11 हजार किलोवाट का हाइटेंशन लाइन से टकरा गया। अजीत की बहन गीता ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लकड़ी के डंडे से फोल्डिंग को तारों से छुड़ाने का प्रयास किया। देखते ही देखते उसका भाई काफी झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

माता-पिता का इकलौता पुत्र था

इस घटना की सूचना पुलिस और बिजली विभाग को दी गई। इसके बाद बिजली की आपूर्ति बंद की गई। पुलिस ने अजीत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। अजीत मूल रूप से कानपुर देहात का रहने वाला था। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। यहां मजदूरी करके आजीविका चल रहा था। उसकी शादी के लिए परिजन लडक़ी की तलाश कर रहे थे।

लोगों ने बताया कि यहां बिजली की हाइटेंशन लाइन से तारें नीचे लटक रही हैं। कई जगहों पर इन तारों से खतरा है। ऐसे ही और भी हादसे हो सकते हैं। इसलिए बिजली विभाग से मांग है कि वह इन तारों को सही कराए। पुलिस जांच अधिकारी रनवीर सिंह के मुताबिक अजीत के परिवार वाले देर रात मानेसर पहुंचे। उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी गई। बिजली विभाग से भी इस हादसे को लेकर जानकारी मांगी गई है।

