Gurugram News : गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल।

पहले हम तकनीक आयात करते थे, आज दुनिया भारत से सीख रही है: मनोहर लाल

गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत में कही यह बात

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। आज का भारत नए आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। यह वही भारत है जो कभी दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वल्र्ड का रूप ले चुका है। आज टैंक से तोप, ड्रोन तक का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। वे शुक्रवार को यहां गुरुकमल भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।मनोहर लाल ने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वल्र्ड का यह मंत्र, देश को रोजगार देगा, किसानों को नए अवसर देगा और युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाएगा। यह मंत्र गांव से लेकर महानगर तक नई ऊर्जा पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अब अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं।

हमारे उद्योग कमजोर हो गए और विदेशी निर्भरता बढ़ती चली गई

दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग यह सब आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। मनोहर लाल ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने पश्चिमी विकास मॉडल और आयात पर निर्भर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमारे उद्योग कमजोर हो गए और विदेशी निर्भरता बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि 1964 में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी चेतना को फिर से पुनर्जीवित किया और हमें बताया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही सुरक्षा है, भारतीय उद्योग और श्रमिक हमारी ताकत हैं। अंध पश्चिमीकरण से हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

अब स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी या दीये तक सीमित नहीं है

स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा तीनों मिलकर हमें याद दिलाती हैं कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति और हमारी उद्योग-कुशलता ही भारत को आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि अब स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी या दीये तक सीमित नहीं है। आज यह ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं से लेकर विश्व स्तरीय वस्तु और शिल्प तक फैल चुका है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के समय दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर अपनी 140 करोड़ जनता को सुरक्षित किया और 100 से अधिक देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत जीवनदान दिया। पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, बोधराज सीकरी, जिला महामंत्री अजीत यादव, जिला महामंत्री मनीष सैदपुर, जिला मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी, सह मीडिया प्रभारी राजन चौहान, पीयूष सैनी, वरूण चौहान आदि मौजूद रहे।

